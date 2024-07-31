وزير الأوقاف يستقبل وزير الطيران السابق

كتب لؤى على

استقبل الدكتور أسامة الأزهر وزير الأوقاف الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران السابق بديوان عام وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وخلال اللقاء هنأ الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران السابق الأستاذ الدكتور أسامة الأزهر وزير الأوقاف على توليه حقيبة وزارة الأوقاف وعلى ثقة القيادة السياسية فيه وزيرًا للأوقاف.

وثمن الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران السابق جهود وزارة الأوقاف المصرية في نشر الفكر الوسطي المستنير وأشاد بالجهود العلمية والدعوية للأستاذ الدكتور أسامة الأزهر وزير الأوقاف.

وأعرب الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران السابق عن سعادته بزيارة وزير الأوقاف لجمهورية تتارستان وما حققته الزيارة من نتائج مبهرة، كان من ثمرتها تكريم الدكتور أسامة الأزهر وزير الأوقاف بوسام الفخر وهو أعلى وسام للمؤسسة الدينية بروسيا.