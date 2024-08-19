وزارة التموين تدرس طرح الخبز المدعم بالوزن.. اعرف التفاصيل

كتب مدحت وهبة

كشف الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، دراسة مقترح لطرح الخبز المدعم بالوزن وأن المقترح قيد الدراسة ولم يخرج من هذا الإطار، مؤكدا على استمرار العمل بنظام صرف الخبز الحالي دون حدوث أي تغيير، لكن المقترح بشأن طرح الخبز بالوزن يتم دراسته وأن أي شيئ تسعى الوزارة له هو مصلحة المواطن وحصوله على حقه من المدعم.

وأضاف الوزير أنه سيتم استخدام آليات الرقمنة والتكنولوجيا لتتبع السلع وتحركاتها ووصلها إلى المنافذ على مستوى كافة المحافظات بالجمهورية، لافتا إلى أن مخزون القمح يتجاوز 6 أشهر ونستهدف الوصول إلى 9 اشهر حيث تحرص الوزارة من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية على توفير وتامين مخزون السلع الأساسية مضيفا أن إجمالى احتياجات مصر من القمح سنويا سواء للخبز المدعم أو القطاع الخاص فى الأسواق تقرب من 20 مليون طن قمح والكميات القمح المستوردة ستكون أقل بأسعار فى المتوسط مقارنة فى الفترة الماضية.

جدير بالذكر أن النظام الحالى لطرح الخبز المدعم هو تخصيص 5 أرغفة يوميا لكل مواطن مقيد على البطاقات وأن الدراسة هو حصول الفرد على الخبز بالوزن لحصوله على حقه.