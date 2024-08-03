وزير التموين ومحافظ مطروح يتفقدان مخبز آلى مطور لإنتاج الخبز المدعم.. صور

مطروح – حسن مشالي

تفقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم السبت خلال زيارته للمحافظة، مخبز آلي مطور لإنتاج الخبز المدعم، بمنطقة علم الروم، وتابعا مراحل إنتاج الخبز من الدقيق حتى توزيع الخبز للمواطنين، كما استمعا من المواطنين ملاحظاتهم حول جودة الخبز والالتزام بالوزن.

وأشاد عدد من المواطنين بجودة الخبز المنتج بطريقة آلية، منذ تطوير المخبز من نصف ألى، إلى مخبز يعمل بشكل آلي كامل، والذي حقق سرعة الإنتاج وتقليل الزحام، مع ارتفاع جودة رغيف الخبز المدعم.

واستمع الوزير والمحافظ، لشرح من إبراهيم محمود قبيصي صاحب المخبز، عن مراحل إنتاج الخبز بداية من استلام حصة الدقيق وحتى بيع الخبز للمواطنين، طبقاً للمنظومة التموينية.

وأشاد وزير التموين بجودة الخبز المنتج، وبالطريقة الآلية لإنتاج الخبز، واطمئن على كفاية حصص الدقيق، التي تكفي حصص المواطنين من الخبز، سواء أهالي مطروح أو المصطافين الذين يحق لهم صرف الخبز المدعم ببطاقات التموين، بعد تفعيل إمكانية حصولهم على الخبز من مخابز مطروح على الرغم من أنهم مقيدين في محافظات أخرى، وذلك خلال فترة المصيف، للتخفي على المواطنين.



جولة محافظ مطروح ووزير التموين داخل احد المخابز



وزير التموين يتفقد حصة دقيق مخصصة لاحد مخابز مطروح



وزير التموين ومحافظ مطروح داخل احد المخابز



وزير التموين يشيد بجودة الخبز المدعم في مطروح



وزير التموين وسط المواطنين أمام مخبز في مطروح



وزير التموين يطمئن من المواطنين على جودة الخبز



وزير التموين ومحافظ مطروح داخل احد المخابز