محافظ الفيوم يستجيب لمطلب أهالي عزبة لتوسعة الطريق.. اعرف التفاصيل

الفيوم رباب الجالي

كلف محافظ الفيوم، السكرتير العام المساعد للمحافظة، بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة الفيوم، والمتابعة الميدانية، ومسئولي الطرق، والزراعة، والري، والمساحة، لمعاينة طريق عزبة حمدي البحرية، التابعة لقرية الحادقة، على أرض الواقع، وسرعة رفع كافة التعديات من جانبي الطريق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين عليه، وسرعة تسويتة وتمهيده تيسيراً لحركة المواطنين، مع سرعة العمل على الرفع المساحى وفصل الحد بين حرم الطريق والأملاك الخاصة بالأهالي.

وكان أهالي العزبة ألتقوا بمحافظ الفيوم وطالبوه بتوسعة الطريق المؤدى للعزبة، ورفع تعديات المواطنين من الحرم الخاص به، بجانب موازاته لإحدى المجاري المائية العميقة، مما يمثل خطورة على المارة.

جاء ذلك خلال اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، لبحث مطالبهم وتلقي شكاواهم بحضور الدكتور محمد التوني نائب محافظ الفيوم، واللواء ضياء الدين عبدالحميد السكرتير العام للمحافظة، والأستاذ أحمد شاكر السكرتير العام المساعد، وجبريل عبدالوهاب سيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وخالد فراج رئيس مركز ومدينة الفيوم، والأستاذ سيد صلاح رئيس المتابعة الميدانية بالمحافظة، وسعد عشري وكيل مديرية العمل بالفيوم، والأستاذ أحمد فهيم نائب رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم، ورحاب أبو غرب مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، وعدد من مسئولي الجهات ذات الصلة، وممثلي الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني بالفيوم.