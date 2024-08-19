محافظ الفيوم يوجه مديرية الصحة بتوفير علاج لمسن وفتاة من ذوي الهمم وطفل

الفيوم رباب الجالي

وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مسؤلي مديرية الصحة بالمحافظة بتوفير الرعاية الطبية اللازمة والعلاج على نفقة الدولة لعددٍ من الحالات المرضية من الأسر الأولى بالرعاية، مع سرعة إجراء جلسات العلاج الطبيعي بمستشفى الفيوم العام لفتاة تعانى من إعاقة حركية، وعمل الفحص الطبي اللازم لمسن يعانى من استسقاء بمنطقة البطن من أجل إجراء عملية جراحية له، فضلاً عن إجراء العملية الجراحية اللازمة لطفل يعانى من ضمور بعضلات الكتف وأوتار الزراع الأيسر، بالتنسيق بين المستشفى العام، وفرع هيئة التأمين الصحى بالفيوم، بعض العرض على الأطباء المتخصصين.

كما وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، بالتنسيق مع مسئولي الجمعيات الأهلية، لعمل عدد من تدخلات الحماية الاجتماعية لبعض الحالات من الأسر الأولي بالرعاية، والعمل على توفير المساعدات المالية والعينية العاجلة للحالات الأكثر احتياجاً، فضلاً عن بحث ودراسة عدد من الحالات لبيان إمكانية منحها معاشات شهرية، والدخول تحت مظلة "تكافل وكرامة"، وكذا بحث موقف إستخراج كارت الخدمات المتكاملة لعدد من ذوى الإعاقة، بعد عرضهم على اللجنة الطبية المختصة، فضلاً عن التنسيق مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى، لتجهيز الفتيات غير القادرات المقبلات على الزواج، فى إطار اللوائح المنظمة لذلك.

جاء ذلك خلال اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، لبحث مطالبهم وتلقي شكاواهم بحضور الدكتور محمد التوني نائب محافظ الفيوم، واللواء ضياء الدين عبدالحميد السكرتير العام للمحافظة، والأستاذ أحمد شاكر السكرتير العام المساعد، وجبريل عبدالوهاب سيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وخالد فراج رئيس مركز ومدينة الفيوم، والأستاذ سيد صلاح رئيس المتابعة الميدانية بالمحافظة، وسعد عشري وكيل مديرية العمل بالفيوم، والأستاذ أحمد فهيم نائب رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم، ورحاب أبو غرب مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، وعدد من مسئولي الجهات ذات الصلة، وممثلي الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني بالفيوم.