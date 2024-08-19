صحة المنوفية: قافلة علاجية مجانية بقرية برهيم فى منوف الأربعاء المقبل

المنوفية - محمد فتحى

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على إستمرار تنظيم القوافل الطبية المتنقلة وتقديم الخدمات الصحية المجانية للمواطنين بكافة مراكز ومدن وقرى المحافظة ، انطلاقا من توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالوصول بالخدمات الطبية للقرى النائية والفئات المجتمعية الأكثر احتياجا تحقيقاً للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأعلن الدكتور محمد فوزي وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، عن تنظيم قافلة علاجية مجانية بقرية برهيم بمركز ومدينة منوف بمحافظة المنوفية وذلك يوم الأربعاء القادم 21 من أغسطس الحالى وتخدم القرية والقرى والعزب المجاورة، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة والمساهمة في تخفيف العبء عن أهالينا بالقرى والنجوع كون الإنسان المصري أحد أهم محاور الجمهورية الجديدة ، حيث تضم القافلة تخصصات، الباطنة، الأطفال، الجراحة، الأسنان، الجلدية، نساء وتوليد، تنظيم أسرة، أنف وأذن وحنجرة، ويتم الفحص والكشف على المواطنين من خلال فريق طبى متخصص لتقديم خدمة طبية متميزة للأهالي، بالإضافة إلى إجراء التحاليل اللازمة والأشعة وتقديم العلاج بالمجان مع عمل ندوات توعوية وتثقيفية للمواطنين.

وأكد محافظ المنوفية دعمه الكامل للنهوض بالمنظومة الصحية بالمحافظة وتقديم أفضل خدمات طبية للمواطنين، مشيداً بالجهود التي تبذلها مديرية الصحة ضمن مبادرات رئيس الجمهورية التي تستهدف جميع المواطنين وتوفير الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجا للحفاظ على صحتهم وسلامتهم وتحقيق حياة كريمة وآمنة لهم.