ذهب الفلاح.. محصول السمسم منور فى غيطان المنوفية.. فيديو

المنوفية - محمد فتحى

قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا من داخل إحدى حقول محصول السمسم بمحافظة المنوفية، والذى يعد من المحاصيل التى يتم زراعتها ببعض الحقول، وذلك لأنه يحقق أرباحا جيدة للفلاح، حيث يبلغ سعر الكيلو ما يقرب من 85 جنيها للكيلو، ويستخدم فى صناعة الزيوت بالإضافة إلى إستخدامه فى المخبوزات.

ويقول عبد الفتاح عبد المحسن مزارع ومقيم بإحدى قرى مركز منوف، إننى أقوم سنويا بزراعة محصول السمسم نظرا لأنه لايحتاج الى جهد كبير مثل باقى الزراعات، ولكنه يحتاج إلى أرض شديدة وبها تربة طينية بها صرف جيد لايتوقف ومياه الرى فى خطوط الزراعات للحفاظ على المحصول.

وأضيف عبد الفتاح، أن إنتاج الفدان تزيد إنتاجيته من بذور السمسم، وطبقا لتعليمات المهندسين الزراعيين، ونوع التقاوى، بالإضافة إلى توصيات المشرفين الزراعيين بالجمعيات الزراعية، والعمل على تنفيذ تعليماتهم للحفاظ على المحصول من الحشرات الضارة .

وأشار إلى أن السمسم عدة أنواع يتم زراعتها بمحافظة المنوفية، وهو جيزة 32 وهو نوع جيد وممكن أن يكون إنتاح الفدان من 4 إلى 5 ادرب ، والنوع الثانى توشكا 1 وهو نوع يحقق إنتاج أمثر للفدان حيث يبلغ إنتاحه من 5 إلى 6 أدرب للفدان، والنوع الثالث ويحقق إنتاحيه للفدان من 6 إلى 7 ادرب للفدان.

ومن جانبه، قال المهندس ناصر محمد وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنوفية، إننا لدينا مايقرب من 500 فدان منزرع بمحصول السمسم على مستوى مراكز محافظة المنوفية.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة، أنه يتم دعم كافة المحاصيل من خلال صرف الأسمدة المدعمه للمزارعين وأصحاب الحيازات، بالإضافة إلى المتابعة الفعالة من المشرفين الزراعيين المتخصصين فى المحاصيل الزراعية.