بعد انتداب الجنايات محاميا للدفاع عن قاتل "عريس أوسيم".. اعرف شروط الانتداب

كتب إيهاب المهندس

أصدرت محكمة جنايات أوسيم بالجيزة، قرارا بانتداب محام للدفاع عن المتهم بقتل صديقه "س . ب" صاحب المغسلة في الواقعة المعروفة إعلاميًا "عريس البراجيل"، وتوجد شروط لانتداب محامي للحضور مع المتهمين.

وفى حال عدم وجود محام حاضر للجلسة مع المتهم يحق للمحكمة أن تنتدب محاميا للترافع عن المتهم طبقا لحقها المخول في قانون الإجراءات الجنائية.

فطبقاً للمادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية التى تنص على انتداب محام لكل متهم بجناية صدر أمر بإحالته إلى محكمة الجنايات، إذا لم يكن قد وكل محاميا للدفاع عنه وفقاً للشروط الواجب تحقيقها لتحقيق الضمانة من وجوب حضور محام مع كل متهم بجناية أمام محكمة الجنايات، وهناك بعض الشروط التى تنظم تلك العملية وهى:

وفيما نصت المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائي على أن المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات.