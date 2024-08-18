جنايات أوسيم تندب محاميا للدفاع عن المتهم بقتل "عريس البراجيل"

كتب سليم على

انتدبت محكمة جنايات أوسيم بالجيزة، اليوم الأحد، محامي على سبيل الاحتياط، لتولي الدفاع عن المتهم بقتل صديقه "س . ب" صاحب المغسلة في الواقعة المعروفة إعلاميًا "عريس البراجيل" أمام الهيئة.

وخلال نظر الجلسة داخل غرفة المداولة، استجوبت الهيئة المتهم "ح .ص" والذي رفض تولي المحامي المنتدب الدفاع عنه، فيما تمسك بحضور المحامي الأصيل وأضاف قائلا: "هجيب محامى الجلسة اللي جايه".

وأحالت نيابة شمال الجيزة الكلية القضية رقم 3485 لسنة 2024 جنايات أوسيم والمقيدة برقم 2234 لسنة 2023 كلي شمال الجيزة، إلى محكمة الجنايات العاجلة، لاتهامه بقتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار، وسرقة متعلقاته الشخصية، وإتلاف هاتفه المحمول.

وقال المتهم خلال التحقيقات، إنه كان مرتبط بننت اسمها "ر" وخطبها من أهلها ، والعلاقة ما بينا كانت كويسة جدا، وبعد 3 أشهر لقيت تصرفاتها معايا اتغيرت، وطريقتها مبقتش حلوة خالص، وتكذب عليا في حاجات كتير، وساعات أقولها أروح معاكي في أي مكان ترفض مش زي الأول معايا.

وأضاف: " كنت بحكي لصاحبي في المغسلة، كل حاجة عليا أنا و(ر) لما يكون ما بينا مشكلة، وفي يوم لقيت صاحب المغسلة بيقولي رحاب خطيبتك رافعة بوست على الفيس بوك بتقول فيه "تم بحمد لله فشكلة خطوبتي".. أنا استغربت جدا ورنيت عليها لقيتها حطت رقمي في البلوك".

وأشار خلال التحقيقات، إلى أنه فوجئ بأن صديقه المجنى عليه صاحب المغسلة تربطه علاقة بخطيبته السابقة، وكان يخرج معها باستمرار، لافتا إلى أنه ذهب له لمعاتبته والتحدث معه فأخبره سيتحدث معه بعد انتهاء العمل، فظل جالسا معه فى المغسلة حتى انتهى من العمل، وركبا الدراجة النارية ملك المتهم بعدما عرض عليه ان يوصله لمنزله، وتوقفا على جانب الطريق، فعاتبه على خروجه مع خطيبته السابقة، وعدم انتظار انتهاء الموضوع بينه وبين خطيبته، فأخبره المجنى عليه أنه غير متهم بعلاقتهما وأنه يتصرف كما يشاء، فتطور الأمر بينهما إلى مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة ، فدفعه المتهم وسقط على حجر بوجهه وامتلاء بالدماء ودخل فى حالة اغماء، بعدها حصلت على هاتفه المحمول ومبلغ مالى ورخصة الدراجة ملكى وتوجهت لمنزلى.