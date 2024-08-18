تأجيل محاكمة المتهم بقتل "عريس البراجيل" لانتداب محامى

كتب سليم على

قررت محكمة جنايات أوسيم بالجيزة، تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل صديقه - خطيب خطيبته السابقة- في منطقة أوسيم في الواقعة المعروفة إعلاميًا "عريس البراجيل" ، للدور الأول من شهر نوفمبر، لانتداب محامي.

كانت محكمة جنايات أوسيم بالجيزة، اليوم الأحد، انتدبت محامي على سبيل الإحتياط، لتولي الدفاع عن المتهم بقتل صديقه "س . ب" صاحب المغسلة في الواقعة المعروفة إعلاميًا "عريس البراجيل" أمام الهيئة.

وخلال نظر الجلسة داخل غرفة المداولة، استجوبت الهيئة المتهم "ح .ص" والذي رفض تولي المحامي المنتدب الدفاع عنه، فيما تمسك بحضور المحامي الأصيل وأضاف قائلا " هجيب محامى الجلسة اللي جايه".

وأحالت نيابة شمال الجيزة الكلية القضية رقم 3485 لسنة 2024 جنايات أوسيم والمقيدة برقم 2234 لسنة 2023 كلي شمال الجيزة، إلى محكمة الجنايات العاجلة، لاتهامه بقتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار، وسرقة متعلقاته الشخصية، وإتلاف هاتفه المحمول.

وقال المتهم خلال التحقيقات، أنه كان مرتبط بفتاة اسمها "ر" وخطبها من أهلها ، والعلاقة ما بينا كانت كويسة جدا، وبعد ٣ شهور لقيت تصرفاتها معايا اتغيرت، وطريقتها مبقتش حلوة خالص، وتكذب عليا في حاجات كتير، وساعات أقولها أروح معاكي في أي مكان ترفض مش زي الأول معايا.

واضاف : " كنت بحكي لصاحبي في المغسلة، كل حاجة عليا أنا و(ر) لما يكون ما بينا مشكلة، وفي يوم لقيت صاحب المغسلة بيقولي رحاب خطيبتك رافعة بوست على الفيس بوك بتقول فيه " تم بحمد لله فشكلة خطوبتي".. أنا استغربت جدا ورنيت عليها لقيتها حطت رقمي في البلوك".

وأشار خلال التحقيقات، أنه فوجئ بان صديقه المجنى عليه صاحب المغسلة تربطه علاقة بخطيبته السابقة، وكان يخرج معها باستمرار، لافتا إلى أنه ذهب لمعاتبته والتحدث معه فأخبره أنه سيتحدث معه بعد انتهاء العمل، فظل جالسا معه فى المغسلة حتى انتهى من العمل، وركبا الدراجة النارية ملك المتهم بعدما عرض عليه أن يوصله لمنزله، وتوقفا على جانب الطريق ، فعاتبه على خروجه مع خطيبته السابقة، وعدم انتظار إنتهاء الموضوع بينه وبين خطيبته، فأخبره المجنى عليه أنه غير متهم بعلاقتهما وأنه يتصرف كما يشاء، فتطور الأمر بينهما إلى مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، فدفعه المتهم وسقط على حجر بوجهه وسالت الدماء ودخل فى حالة إغماء، بعدها حصلت على هاتفه المحمول ومبلغ مالى ورخصة الدراجة ملكى وتوجهت لمنزلى.



