وزير التعليم العالى يعلن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى.. بعد قليل

كتب ـ محمد صبحى ـ محمود طه حسين

ينطلق بعد قليل المؤتمر الصحفى الذى يعقده الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى بمقر وزارة التعليم العالى بالعاصمة الإدارية الجديدة، لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات.

ومن المقرر أن يشارك فى حضور المؤتمر السيد عطا مستشار وزير التعليم العالى لسياسات القبول بالجامعات والدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى للوزارة ولفيف من قيادات الوزارة وفريق عمل مكتب التنسيق.

ومن المقرر أن يتم إتاحة نتيجة تنسيق المرحلة الأولى على موقع التنسيق الإلكترونى بعد الانتهاء من فعاليات المؤتمر حيث يتمكن الطلاب من الدخول على الموقع برقم الجلوس والرقم السرى للتعرف على النتيجة إلكترونياً.

وانطلقت أعمال تنسيق المرحلة الأولى يوم الإثنين 12 أغسطس باتاحة موقع التنسيق الإلكترونى لطلاب الثانوية العامة لتسجيل الرغبات إلكترونيا، واستمرت حتى مساء يوم الجمعة 16 أغسطس وفقا للجدول الزمنى للمرحلة.

‎وسجل الحد الأدنى للمرحلة الأولى شعبة علمى علوم 371 درجة فى أكثر بنسبة 90.48% بإجمالى، وأن يكون الحد الأدنى للشعبة الهندسية 357 درجة فأكثر بنسبة 87.07%،كما سجل الحد الأدنى للشعبة الأدبية 280 درجة فأكثر بنسبة 68.29%.



