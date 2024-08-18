اليوم السابع
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نتيجة تنسيق المرحلة الأولى.. وزير التعليم العالى يعلنها اليوم فى مؤتمر صحفى

الأحد، 18 أغسطس 2024 09:00 ص
نتيجة تنسيق المرحلة الأولى.. وزير التعليم العالى يعلنها اليوم فى مؤتمر صحفى موقع التنسيق
محمد صبحى

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ينظم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ اليوم الأحد، مؤتمرا صحفيا لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب الثانوية العامة، بمقر وزارة التعليم العالى بالعاصمة الإدارية، وذلك بحضور لفيف من قيادات الوزارة.

وكان أغلق مكتب التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد، يوم الجمعة، باب تسجيل الرغبات أمام طلاب الثانوية العامة بتنسيق المرحلة الأولى، وذلك وفقا للجدول الزمنى لأعمال المرحلة والتى انطلقت يوم الإثنين 12 أغسطس الجارى حتى مساء الجمعة 16 أغسطس.

وأنتهى مكتب التنسيق برئاسة السيد عطا مستشار وزير التعليم العالى لسياسات القبول بالجامعات من فرز رغبات الطلاب المسجلين للرغبات من طلاب المرحلة الأولى على موقع التنسيق الإلكترونى .

 

وأشار السيد عطا فى تصريح لـ" اليوم السابع" إلى أن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى سيعلن خلال فعاليات المؤتمر الصحفى الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية ومواعيد إتاحة موقع التنسيق الإلكترونى وإدخال الرغبات لطلاب الثانوية العامة الذين استوفوا الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية.


وأكد مستشار وزير التعليم العالى لسياسات القبول بالجامعات، على تطبيق ذات القواعد المطبقة على طلاب الثانوية العامة بالمرحلة الأولى، خلال المرحلة الثانية للتنسيق من حيث إتاحة تسجيل وإدخال الرغبات  طلاب المرحلة الثانية للتنسيق بإجمالى 75 رغبة على الموقع الإلكترونى ، مع إتاحة تعديل الرغبات خلال فترة الجدول الزمنى الذى سيعلنه وزير التعليم العالى .







نتيجة تنسيق المرحلة الأولى

تنسيق المرحلة الأولى

الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى

موعد تنسيق المرحلة الثاينة

نتيجة تنسيق المرحله الأولى 2024

نتيجة التنسيق

رابط موقع التنسيق الالكترونى

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