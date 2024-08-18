وزارة العمل تُسلم 3 عمالة غير منتظمة وثائق صرف تعويضات "حادث الأقصر"

كتبت آية دعبس

سَلّمت وزارة العمل، اليوم الأحد وثائق صرف التعويضات لأُسر ثلاثة من العمالة غير المنتظمة في محافظة الأقصر،لقوا مصرعهم أثناء عملهم ببيارة للصرف الصحي بمنطقة الطود ،بالمحافظة ..وتنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران ،توجه د. حازم علي حسن وكيل وزارة العمل بسوهاج ،ود. هشام محمد عبد الله وكيل وزاره العمل بالأقصر،والسيد خلف عبد الرحيم عبد المحسن مدير إدارة العمالة غير المنتظمة بسوهاج إلى مقر إقامة ضحايا الحادث،وقدموا واجب العزاء ،وسلموا أُسر المتوفين "وثائق الصرف" ،بحضور،العمده محمد فهمي عبود ،ومجموعة من الأقارب.

وكانت الادارة المركزية للعمالة غير المنتظمة ،والوحدة التنفيذية ، أنهت إجراءات الصرف ،وإرسال "إذون الصرف" إلى البريد لتسليمها للورثة..

يُشار هنا إلى أن وزير العمل محمد جبران ،كان قد وجه الادارات المختصة بالوزارة ،ومديرية العمل ،بمتابعة الحادث ،فور وقوعه منتصف الشهر الماضي ،وسُرعة صرف التعويضات اللازمة لهؤلاء الضحايا،والتي وصلت إلى 200 ألف جنيه لكل متوفي ..