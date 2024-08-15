وزارة العمل: حزمة برامج تدريبية مجانية للشباب بأسوان على مهن يحتاجها السوق

كتبت آية دعبس

افتتحت مديرية العمل بمحافظة أسوان، برنامجين تدريبيين بالمجان، على مهن صيانة المحمول ، وصيانة الحاسب الآلي ، وذلك لمدة 56 يوم تدريبي، تشمل التدريب علي المهارات الحياتية و الجانب المهني والفني بكل برنامج، وياتي ذلك بالتوازي مع برامج التطريز، والملابس الجاهزة والمفروشات، الذي تم البدء في تنفيذهما في يوليو الماضي، وسيتم الانتهاء من تنفيذهما في سبتمبر المقبل، وعدد الساعات التدريبية تم تحديدها في كل برنامج وفق مناهج وزارية معتمدة لضمان تحقيق الاستفادة القصوى من التدريبات المهنية ، حيث تبدأ بأسبوع تدريبي كامل علي المهارات الحياتية يليها التدريب المهني والفني علي كل مهنة، حيث يجرى تنفيذ تلك الدورات بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمى WFP التابع للأمم المتحدة، من خلال بروتوكول التعاون المشترك الموقع بين وزارة العمل وبرنامج الأغذية العالمى، والذى يهدف إلى توفير فرص تدريبية لمناطق حياة كريمة والأولى بالرعاية و ذوي الهمم لتحسين المستوي الاقتصادي لديهم من خلال تعلمهم بعض المهن التي تؤهلهم لإقامة مشروعات صغيرة والالتحاق بفرص عمل بذات المجال متي توافرت، وذلك لتدريب الشباب من الجنسين على المهن التي يتطلبها سوق العمل.

وأوضحت المهندسة ليلي عطا الله اسماعيل مدير مديرية العمل بأسوان ، فى تقريرها للوزارة ، أن تلك التدريبات تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران ، للمديريات بالمحافظات ، بالإهتمام بالتطوير في منظومة التدريب المهني خاصة في المجالات الفنية تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،وتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج ، من خلال تدريبهم على المهن التي يتطلبها سوق العمل للحصول على فرصة عمل لائقة أو بدء مشروع صغير أو متوسط ، وتعزيز التعاون مع الجهات المتخصصة والقطاع الخاص لتوفير مزيد من البرامج التدريبية.

وأضافت مدير المديرية أنها قامت بعمل زيارة ميدانية لورش التدريب بمركز التدريب المهني بالمحمودية، للاطمئنان علي سير العملية التدريبية بجميع الورش، والوقوف علي مدي استفادة المتدربين من الجنسين، من هذه المنح التدريبية المجانية وتشجيعهم علي استثمار مكتسبات التدريب في اقامة مشروعات صغيرة هادفة للربح لتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية ، خاصة وان برامج التعاون مع البرنامج تراعي بالدرجة الاولي مناطق المبدارة الرئاسية "حياة كريمة" وذوي الهمم والمدرجين بمعاش تكافل وكرامة أو ذويهم ، وأكدت على أنه خلال الزيارة أعرب المتدربين عن مدي سعادتهم بتوفير مثل هذه البرامج التدريبية المجانية لهم وعن حماسهم ومدي استعداهم لتكوين فرق عمل تمهيدا لإقامة مشروعات صغيرة تعينهم علي أعباء المعيشة وتحسن مستوي الدخل لديهم ، متوجهين بالشكر لوزير العمل على اتاحة مثل هذه التدريبات المجانية لهم بمراكز التدريب التابعة لمديرية العمل ولجميع القائمين علي العملية التدريبية ولبرنامج الأغذية العالمي .

كما نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية، من خلال وحدة المساواة بين الجنسين بالتعاون مع مكتب عمل التل الكبير ، ندوة توعوية بهدف تعريف العاملين في شركة الدقهلية الزراعية ، بأهمية المساواة بين الجنسين ومكافحة العنف والتحرش في مكان العمل ، ضمن سلسلة من الندوات التي أطلقتها وحدة المساواة بين الجنسين بمديرية العمل، والتي تهدف إلى نشر الوعي بأهمية هذه القضية وحقوق العاملين في بيئة خالية من أي أشكال التمييز والعنف ، تناولت فعاليات الندوة توضيح أهداف الوحدة ودورها في تعزيز مبدأ المساواة في فرص العمل، كما تطرقت إلى أهمية اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190 لسنة 2019 والتي تهدف إلى القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل ، وتناولت الندوة بشكل مفصل مفهوم العنف والتحرش وأشكاله المختلفة، سواء كانت لفظية أو جسدية أو نفسية، باعتبار هذه السلوكيات غير مقبولة مهما كانت طبيعتها أو عدد مرات تكرارها ، كما أن من أهداف الندوة رفع مستوى الوعي بأهمية المساواة بين الجنسين في مكان العمل والتعريف بأشكال العنف والتحرش في مكان العمل وكيفية التعامل معها ، وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة لجميع العاملين.

وأوضح حسن رداد مدير عام مديرية العمل بالإسماعيلية ، ان تلك الجهود التى تقوم بها المديرية وأجهزتها تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بتكثيف عمليات التوعية والتثقيف بأحكام القانون ومواده وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الأعمال، لمديريات العمل بالمحافظات ، وحرصه على تعزيز علاقات العمل بين جميع أصحاب الأعمال والعمال في مواقع الإنتاج ،وصناعة بيئة عمل لائقة يستفيد منها طرفي العملية الإنتاجية ،للمشاركة في عملية التنمية التي تشهدها البلاد ، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.