هل يعرج طفلك أثناء المشى؟.. أسباب وأعراض يجب الانتباه إليها

كتبت فاطمة خليل

يمكن أن يشير العرج عند الأطفال إلى أي شيء من الإصابات الطفيفة إلى الحالات الطبية الخطيرة من الضروري التعرف على أعراض مثل الألم والتورم والحمى، حيث قد تشير هذه الأعراض إلى مشكلات أساسية مثل العدوى أو اضطرابات النمو، فى هذا التقرير نتعرف على أسباب وأعراض العرج عند الأطفال يجب الانتباه إليها، بحسب موقع تايمز ناو.

يعد العرج عند الأطفال اختلافًا كبيرًا في الوضعية يشير غالبًا إلى مشكلة صحية، في حين أنه قد لا يكون خطيرًا دائمًا، فإن تجاهل العرج قد يكون خطأً، لأنه قد يشير إلى أي شيء من إصابة طفيفة إلى حالة أكثر خطورة.

يُلاحظ العرج عند الأطفال من خلال أنماط الحركة غير المنتظمة، مثل تفضيل ساق واحدة، أو المشي بعرج ملحوظ، أو محاولة الحفاظ على التوازن.

تختلف أسباب العرج عند الأطفال على نطاق واسع، وتتراوح من الانزعاج المؤقت إلى المخاوف الطبية الخطيرة، من الضروري فهم طبيعة العرج - سواء كان حادًا، يظهر فجأة ويستمر لفترة وجيزة، أو مزمنًا، يستمر لأسابيع أو أكثر.

قد يكون العرج الحاد بسبب إصابة أو عدوى حديثة، في حين قد يرتبط العرج المزمن بحالات كامنة مثل التهاب المفاصل عند الأطفال أو خلل التنسج الوركي.

يجب على الآباء الانتباه عن كثب إلى أي تغييرات في مشية الطفل، حيث يمكن أن يمنع الاكتشاف والتدخل المبكر حدوث مضاعفات محتملة.



بعض العوامل تؤدي إلى عرج الأطفال، يتضمن ذلك:

1. الإصابة:

تعد الإصابات من بين الأسباب الأكثر شيوعًا التي تجعل الأطفال يعرجون، وغالبًا ما تحدث هذه الإصابات نتيجة للسقوط أو الأنشطة الرياضية أو الحوادث، وقد تشمل الالتواءات أو الكسور أو الكدمات أو إجهاد العضلات. وقد ينتج العرج حتى عن إصابات بسيطة تسبب آلامًا مبرحةً.

2. العدوى:

علاوة على ذلك، قد ينتج العرج عن العدوى، وخاصة تلك التي تصيب المفاصل، فقد يعرج الطفل بسبب الألم الشديد والتورم الناتج عن التهاب المفاصل الإنتاني، وهو عدوى تصيب المفصل، وهناك مرض خطير آخر يمكن أن يسبب العرج وهو التهاب العظم والنقي، وهو عدوى تصيب العظام ويصاحبها غالبًا حمى وألم في المنطقة المصابة.

3. الاضطرابات الالتهابية:

يمكن أن تؤدي أمراض مثل التهاب المفاصل مجهول السبب عند الأطفال إلى التهاب المفاصل، مما قد يسبب الألم والتيبس، وخاصة في الصباح. وقد يعرج الطفل نتيجة لذلك، وقد تتغير أعراضه طوال اليوم.

4. اضطرابات النمو:

يمكن أن ينتج العرج عن العديد من اضطرابات النمو، بما في ذلك خلل التنسج الوركي (DDH). خلل التنسج الوركي هو حالة يفشل فيها مفصل الورك لدى الطفل في النمو بشكل طبيعي، مما يؤدي إلى عدم الاستقرار والعرج الملحوظ عند مشي الطفل.

5. عدم تطابق طول الساقين:

قد يعرج الطفل أيضًا بسبب عدم تطابق طول الساقين، قد ينتج هذا التباين عن إصابات في صفيحة النمو، أو اضطرابات خلقية، أو أسباب أخرى تعوق نمو الساق الطبيعي.

6. الاضطرابات العصبية:

يمكن أن ينتج المشي غير الطبيعي والعرج عن أمراض عصبية مثل الشلل الدماغي، والتي تؤثر على قوة العضلات والتنسيق. قد يحتاج الأطفال المصابون بهذه الأمراض إلى رعاية طويلة الأمد واهتمام متخصص.

7. الأورام:

على الرغم من ندرتها، يمكن أن تجعل الأورام في الأنسجة الرخوة أو العظام الأطفال يشعرون بالألم والعرج. يعد الاكتشاف المبكر أمرًا ضروريًا لأن التدخل في الوقت المناسب يمكن أن يعزز النتائج بشكل كبير.

اعتمادًا على السبب الأساسي، قد يظهر العرج مع مجموعة متنوعة من الأعراض، تشمل الأعراض النموذجية ما يلي:

1. الألم:

أحد الأعراض الرئيسية التي تصاحب العرج بشكل متكرر هو الألم في الساقين أو الوركين أو الركبتين أو القدمين. يمكن أن يتقلب الألم في شدته ويكون مستمرًا أو متقطعًا.

2. التورم:

قد يشير التورم في الأنسجة الرخوة أو المفاصل إلى إصابة أو عدوى أو التهاب.

3. الاحمرار والدفء:

يمكن أن تكون هذه الأعراض، التي تتطلب عناية طبية سريعة، علامات على وجود عدوى أو التهاب حول المفصل.

4. نطاق محدود من الحركة:

قد ترتبط الأمراض الالتهابية أو الإصابات بتصلب المفاصل أو صعوبة تحريك المفصل أو انخفاض مرونته.

5. الحمى:

إذا كان العرج موجودًا مع الحمى، فقد يشير هذا إلى وجود عدوى، مثل التهاب العظم والنقي أو التهاب المفاصل الإنتاني.

التقييم من قبل الطبيب ضروري لتشخيص السبب وراء عرج الطفل.

1. التاريخ الطبي: من الأسهل بكثير تحديد أي أمراض أو إصابات أو مشاكل كامنة حديثة قد تكون سببًا في العرج من خلال التاريخ الطبي الشامل.

2. الفحص البدني: أثناء هذا الفحص، سيكون الطرف المصاب هو المحور الرئيسي. سيتم البحث عن علامات التلف والوذمة والألم ونطاق الحركة.