هل الأمراض العصبية تسبب التعرض للمشكلات الصحية؟ تقرير يجيب

كتبت فاطمة ياسر

قد تكون الأمراض التي تصيب الجهاز العصبي، مثل الخرف وكذلك الصداع النصفي أو عواقب السكتة الدماغية، هي السبب العالمي الرئيسي للمشاكل الصحية، وفقا لدراسة نشرت يوم الجمعة الماضية، في مجلة لانسيت لعلم الأعصاب، فإنه لم تعد أمراض القلب والأوعية الدموية السبب في المشاكل الصحية، ولكن الأمراض الخاصة بالجهاز العصبي هي التي تسبب أكبر قدر من الضرر للأشخاص الذين ما زالوا على قيد الحياة.

في عام 2021، أصيب 43% من سكان العالم - أو 3.4 مليار شخص - باضطراب عصبي، وفقا لهذه الدراسة التي أجراها مئات الباحثين تحت رعاية معهد القياسات الصحية والتقييم (IHME)، وهو منظمة مرجعية. للإحصاءات الصحية، سيكون هذا المستوى أعلى بكثير من التقديرات الحالية ويعني أن هذه الاضطرابات قفزت بأكثر من النصف منذ عام 1990.

ويرى الباحثون أن هذا، من بين أمور أخرى، نتيجة لشيخوخة السكان، خاصة وأن الغالبية العظمى من الاضطرابات العصبية لا يمكن علاجها، وبالتالي من المحتمل أن تستمر لسنوات حتى الموت.

وحتى الآن، تسبب السكتات الدماغية معظم حالات العجز والمشاكل الصحية، ووفقا للدراسة، ويتبع ذلك اعتلال الدماغ الوليدي، وهو شكل من أشكال الأمراض التي، كما يوحي اسمها، تؤثر على الطفل منذ الولادة، والخرف من نوع الزهايمر ، ثم العواقب العصبية لمرض السكري. التهاب السحايا والصرع يأتيان في الترتيب التالي.

أما الآثار العصبية لمرض كورونا، والتي تشكل بشكل خاص أحد جوانب كورونا الطويل، فهي تأتي في المرتبة العشرين.

ومن حيث الوفيات، توفي المشاكل العصبية أكثر من أحد عشر مليون شخص في عام 2021، بحسب الدراسة. وهنا لا نزال أقل من حصيلة أمراض القلب والأوعية الدموية - 19.8 مليونًا - والتي غالبًا ما تكون قاتلة بسرعة أك

