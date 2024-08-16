تنسيق الجامعات 2024.. إتاحة تعديل الرغبات لطلاب تنسيق المرحلة الأولى

محمد صبحى

أكد السيد عطا مستشار وزير التعليم العالى لسياسات القبول بالجامعات على إتاحة تعديل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكترونى لطلاب المرحلة الأولى بالتنسيق أكثر من مرة طوال أيام المرحلة، مشيراً إلى أن بعد غلق باب التسجيل يتم حفظ الرغبات للطلاب، ويتم الترشيح الكليات بناء على اخر نسخة احتفظ بها موقع التنسيق الإلكترونى.

كان أهاب السيد عطا مستشار وزير التعليم العالى لسياسات القبول بالجامعات، بطلاب الثانوية العامة الذين استوفوا الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى والمحدد ب 371 درجة لشعبة علمى علوم و357 درجة للشعبة الهندسية و280 درجة للشعبة الأدبية بسرعة تسجيل وادخال الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكترونى.

وشدد مستشار وزير التعليم العالى على أنه لا إعادة لترشيح طالب بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات والمعاهد مشيرا إلى أنه سيتم اتاحة نتيجة تنسيق المرحلة الأولى عبر موقع التنسيق الالكترونى بعد مؤتمر إعلان النتيجة.

وفى سياق متصل أشار السيد عطا إلى أنه يتم تزويد موقع التنسيق الإلكترونى بنتائج اختبارات القدرات التى اداها طلاب الثانوية العامة فى الكليات التى يشترط الالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لذلك وهى كليات الفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الفنية والتربية الموسيقية والتربية الرياضية فور ورود النتائج من الكليات.