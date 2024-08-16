اليوم السابع
Ads
الجمعة، 16 أغسطس 2024 10:30 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

تنسيق الجامعات 2024.. إتاحة تعديل الرغبات لطلاب تنسيق المرحلة الأولى

الجمعة، 16 أغسطس 2024 10:18 ص
تنسيق الجامعات 2024.. إتاحة تعديل الرغبات لطلاب تنسيق المرحلة الأولى التنسيق - ارشيفية
محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد السيد عطا مستشار وزير التعليم العالى لسياسات القبول بالجامعات على إتاحة تعديل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكترونى لطلاب المرحلة الأولى بالتنسيق أكثر من مرة طوال أيام المرحلة، مشيراً إلى أن بعد غلق باب التسجيل يتم حفظ الرغبات للطلاب، ويتم الترشيح الكليات بناء على اخر نسخة احتفظ بها موقع التنسيق الإلكترونى.

كان أهاب السيد عطا مستشار وزير التعليم العالى لسياسات القبول بالجامعات، بطلاب الثانوية العامة الذين استوفوا الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى والمحدد ب 371 درجة لشعبة علمى علوم و357 درجة للشعبة الهندسية و280 درجة للشعبة الأدبية بسرعة تسجيل وادخال الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكترونى.

وشدد مستشار وزير التعليم العالى على أنه لا إعادة لترشيح طالب بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات والمعاهد مشيرا إلى أنه سيتم اتاحة نتيجة تنسيق المرحلة الأولى عبر موقع التنسيق الالكترونى بعد مؤتمر إعلان النتيجة.

وفى سياق متصل أشار السيد عطا إلى أنه يتم تزويد موقع التنسيق الإلكترونى بنتائج اختبارات القدرات التى اداها طلاب الثانوية العامة فى الكليات التى يشترط الالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لذلك وهى كليات الفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الفنية والتربية الموسيقية والتربية الرياضية فور ورود النتائج من الكليات.

 

 







موقع تنسيق الثانوية العامة 2024 المرحلة الأولى

تنسيق الجامعات 2024

موقع التنسيق

رابط موقع التنسيق

التعليم العالى

تنسيق الكليات

تسجيل الرغبات

تنسيق المرحلة الاولى

موقع تنسيق الثانوية العامة 2024

موقع التنسيق الالكتروني 2024

موقع التنسيق الإلكتروني الثانوية العامة 2024

نتيجة الثانوية العامة 2024 موقع الوزارة

tansik digital gov eg

نتيجة الثانوية العامة موقع الوزارة

تسجيل رغبات الثانوية العامة 2024

موقع التنسيق الإلكتروني الثانوية العامة

رغبات الثانوية العامة 2024

رابط تنسيق الثانوية العامة 2024

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

تنسيق المرحلة الثانية 2024

موقع تنسيق الثانوية العامة

موقع تنسيق

وزارة التعليم العالي

كليه تربيه رياضيه تقبل من كام 2024

لينك تنسيق الثانوية العامة 2024

تنسيق الجامعات الخاصة

تنسيق الجامعات الاهلية

تنسيق الجامعات الأهلية

التقدم للجامعات الخاصة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة