حصاد الوزارات.. نتيجة تنسيق المرحلة الأولى.. وزير التعليم العالى يعلنها غدا

كتب ـ سيد الخلفاوى

شهدت دواوين الوزارات، اليوم ، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات..

المديريات التعليمية تبدأ عقد اختبارات القبول للطلبة المتقدمين لمدارس المتفوقين

وزير الإسكان: 40 ألف وحدة سكنية بالعلمين الجديدة تلبى احتياجات مختلف الشرائح

وزير التعليم: توفير بيئة تعليمية ملائمة للمعلمين وجاذبة للطلاب لتحقيق الانضباط

المجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا والبحوث يعتمد خطة عمل للتعاون مع دول البريكس

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى.. كيف يتعرف الطالب على الكلية المُرشح لها؟

المرحلة الأولى.. موقع التنسيق لطلاب الثانوية: ترقبوا إعلان النتائج

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى.. وزير التعليم العالى يعلنها غدا بمؤتمر صحفى

طقس غد حار رطب نهارا على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 36 درجة

محافظ القاهرة يكرم أوائل الثانوية العامة من أبناء المحافظة

وزارة الزراعة: إزالة 46 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية بالمنوفية

وزيرة البيئة: إلزام شركات الأسمنت بإدخال 10% من المخلفات بمزيج الطاقة