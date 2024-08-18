محافظ كفر الشيخ يتفقد مشروع تطوير «ساحة ميدان المسجد الإبراهيمي».. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

تفقد اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، مشروع تطوير «ساحة ميدان المسجد الإبراهيمي» بمدينة دسوق، كما تفقد المسجد الإبراهيمي من الداخل وأدّي صلاة الظهر بالمسجد، وذلك خلال زيارته اليوم لمدينة دسوق، وذلك بحضور اللواء محمد منصور شعير، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وجمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، وعدد من القيادات التنفيذية.

واستمع محافظ كفرالشيخ، إلى شرح توضيحي من رئيس المدينة، حول مراحل تطوير ساحة ميدان المسجد الإبراهيمي، مكلفًا بسرعة إنجاز أعمال المشروع طبقًا للجدول الزمني المحدد.

وقال محافظ كفرالشيخ، إنه يتم تنفيذ مشروع تطوير ساحة الميدان الإبراهيمي خلال ثلاث مراحل متتالية بمساحة إجمالية 9.5 فدان تقريبًا، وتطوير ساحة المسجد الرئيسية علي مساحة 5000 م2 بتكلفة إجمالية حوالي 6 ملايين جنيه، ليتم تنفيذ المشروع خلال 6 أشهر تقريبًا، كما تتضمن خطة التطوير أيضًا حديقة المسجد الإبراهيمي، بالإضافة إلى تطوير أماكن إنتظار السيارات، وذلك لتنشيط السياحة الدينية، وإعادة الوجه الجمالي والحضاري لدسوق، التي تعد من أهم المدن المصرية سياحيًا.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن أعمال تطوير ساحة الميدان الإبراهيمي تتم طبقًا لخرائط الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، ومراجعة جهاز التنسيق الحضاري بالقاهرة، حيث تتم جميع الأعمال وفق رسومات هندسية تصميمية، وأخرى تنفيذية من أعرق بيوت الخبرة الهندسية فى مصر.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن أعمال تطوير ساحة مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي، تسهم فى تحسين المظهر الجمالي للمسجد والمناطق المحيطة به، وتعزيز التفاعل الإجتماعي بين أفراد المجتمع، وتوفر مساحة أكبر للمصلين والزوار، مشيرًا أن المسجد أحد أشهر المساجد فى مصر، ويقصده ملايين الزائرين من مختلف أنحاء العالم، ويضم ضريح سيدي إبراهيم الدسوقي أحد أشهر الأولياء الصالحين فى مصر.

وشدد محافظ كفرالشيخ، على ضرورة تنفيذ أعمال التطوير بأعلى جودة وبأسرع وقت، مع مراعاة الحفاظ على الطابع الديني للميدان، مؤكدًا على أهمية تطوير ساحة الميدان الإبراهيمي بدسوق، لما لها من أهمية دينية وثقافية وسياحية.

كما تفقد محافظ كفرالشيخ، مبنى قسطرة القلب والعناية المركزة بمستشفى دسوق العام، وذلك بحضور اللواء محمد منصور شعير، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وجمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، والدكتور محمد أبو السعد، وكيل مديرية الصحة بكفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

واستمع محافظ كفرالشيخ، لعدد من المواطنين حول الخدمات الطبية المقدمة، موجهًا بإيجاد الحلول العاجلة لطلباتهم وتوفير الأدوات والمستلزمات الطبية، وتقديم الخدمة الصحية اللازمة لرعايتهم، وحسن معاملتهم.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن مبنى قسطرة القلب والعناية المركزة بمستشفى دسوق العام، مدعم باستشاريين القلب والأوعية الدموية والقسطرة القلبية وأساتذة الطب بالجامعة، ويتكون من 7 طوابق، حيث يضم الدور الأول جهاز فيليبس للقسطرة من أحدث الأجهزة فى العالم، يقوم بعمل القسطرة القلبية والمخية والطرفية، كما يضم 3 سراير تخدم الحالات ما قبل إجراء القسطرة، وحجرتان استراحة للأطباء والفنيين، والدور الثاني هو دور ما بعد القسطرة يضم 11 سريرًا للعناية المركزية من بينهم 10 أسرة بغرفة العناية المركزة «قلب» وسرير مجهز كعزل بغرفة مستقلة، وحجرة للكشف على الحالات ومتابعتها بعد الإجراء الطبي وجهاز ايكو فيليبس، وجار تجهيز باقي المبنى لعمل عناية مركزة مخ وأعصاب وعناية مركزة عامة لخدمة أهالي دسوق وتوابعها.

كلف محافظ كفرالشيخ، بمتابعة المنظومة الصحية بالمستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية بمراكز ومدن المحافظة، ورفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لهم، لضمان تقديم خدمة طبية متميزة تليق بأهالينا فى محافظة كفرالشيخ، مشددًا بحسن معاملة المواطنين.

جدير بالذكر، أنه تم تطوير عدد من المستشفيات على مستوى المحافظة وإنشاء أخرى جديدة، ودعم عدد من المستشفيات والوحدات الصحية بماكينات الغسيل الكلوي للتخفيف عن أهالينا، وتقديم أوجه الرعاية اللازمة لهم، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.