محافظ كفر الشيخ يتفقد مشروع تطوير «ساحة ميدان المسجد الإبراهيمي».. صور

تفقد اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، مشروع تطوير «ساحة ميدان المسجد الإبراهيمي» بمدينة دسوق، كما تفقد المسجد الإبراهيمي من الداخل وأدّي صلاة الظهر بالمسجد، وذلك خلال زيارته اليوم لمدينة دسوق، وذلك بحضور اللواء محمد منصور شعير، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وجمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، وعدد من القيادات التنفيذية.
واستمع محافظ كفرالشيخ، إلى شرح توضيحي من رئيس المدينة، حول مراحل تطوير ساحة ميدان المسجد الإبراهيمي، مكلفًا بسرعة إنجاز أعمال المشروع طبقًا للجدول الزمني المحدد.
وقال محافظ كفرالشيخ، إنه يتم تنفيذ مشروع تطوير ساحة الميدان الإبراهيمي خلال ثلاث مراحل متتالية بمساحة إجمالية 9.5 فدان تقريبًا، وتطوير ساحة المسجد الرئيسية علي مساحة 5000 م2 بتكلفة إجمالية حوالي 6 ملايين جنيه، ليتم تنفيذ المشروع خلال 6 أشهر تقريبًا، كما تتضمن خطة التطوير أيضًا حديقة المسجد الإبراهيمي، بالإضافة إلى تطوير أماكن إنتظار السيارات، وذلك لتنشيط السياحة الدينية، وإعادة الوجه الجمالي والحضاري لدسوق، التي تعد من أهم المدن المصرية سياحيًا.
وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن أعمال تطوير ساحة الميدان الإبراهيمي تتم طبقًا لخرائط الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، ومراجعة جهاز التنسيق الحضاري بالقاهرة، حيث تتم جميع الأعمال وفق رسومات هندسية تصميمية، وأخرى تنفيذية من أعرق بيوت الخبرة الهندسية فى مصر.
وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن أعمال تطوير ساحة مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي، تسهم فى تحسين المظهر الجمالي للمسجد والمناطق المحيطة به، وتعزيز التفاعل الإجتماعي بين أفراد المجتمع، وتوفر مساحة أكبر للمصلين والزوار، مشيرًا أن المسجد أحد أشهر المساجد فى مصر، ويقصده ملايين الزائرين من مختلف أنحاء العالم، ويضم ضريح سيدي إبراهيم الدسوقي أحد أشهر الأولياء الصالحين فى مصر.
وشدد محافظ كفرالشيخ، على ضرورة تنفيذ أعمال التطوير بأعلى جودة وبأسرع وقت، مع مراعاة الحفاظ على الطابع الديني للميدان، مؤكدًا على أهمية تطوير ساحة الميدان الإبراهيمي بدسوق، لما لها من أهمية دينية وثقافية وسياحية.
جانب من تفقد المحافظ لأعمال تطوير ميدان الدسوقي
جولة محافظ كفر الشيخ
متابعة محافظ كفر الشيخ لأعمال تطوير ميدان الدسوقي
محافظ كفر الشيخ يتفقد مسجد الدسوقي
محافظ كفر الشيخ يزور مقام العارف بالله الدسوقي
مسجد العارف بالله الدسوقي بمدينة دسوق
مسجد العارف بالله الدسوقي
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