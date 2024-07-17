محافظ كفر الشيخ يتفقد مشروع تطوير ساحة ميدان المسجد الإبراهيمى بدسوق

كفر الشيخ- محمد سليمان

تفقد اللواء علاء عبد المعطى، محافظ كفرالشيخ، أعمال المرحلة الأولى من تطوير ساحة الميدان الإبراهيمى، «ساحة مسجد سيدى ابراهيم الدسوقى» بمدينة دسوق، وذلك لتنشيط السياحة الدينية، وإعادة الوجه الجمالى والحضارى لدسوق، التى تعد من أهم المدن المصرية سياحيًا، وذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، وجمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق ، وعدد من القيادات التنفيذية.

وقال محافظ كفرالشيخ، إنه يتم تنفيذ مشروع تطوير «ساحة الميدان الإبراهيمى» خلال ثلاث مراحل متتالية بمساحة إجمالية 9.5 فدان تقريبًا، وتطوير ساحة المسجد الرئيسية بحوالى 5000 م2 بتكلفة إجمالية حوالى 6 ملايين جنيه خلال 6 أشهر تقريبًا، كما تتضمن خطة التطوير أيضًا حديقة المسجد الإبراهيمى، بالإضافة إلى تطوير أماكن إنتظار السيارات.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن أعمال المرحلة الأولى من تطوير ساحة الميدان الإبراهيمى، تضمنت وضع الطبقة الخرسانية ورفع المناسيب وتحديد القواعد الخرسانية التى يقام عليها سور الساحة بحرم المسجد الإبراهيمى، طبقًا لخرائط الجهاز القومى للتنسيق الحضارى، ومراجعة جهاز التنسيق الحضارى بالقاهرة، حيث تتم جميع الأعمال وفق رسومات هندسية تصميمية، وأخرى تنفيذية من أعرق بيوت الخبرة الهندسية فى مصر.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن أعمال تطوير ساحة مسجد سيدى إبراهيم الدسوقى، تساهم فى تحسين المظهر الجمالي للمسجد والمناطق المحيطة به، وتساهم فى تعزيز التفاعل الاجتماعى بين أفراد المجتمع، وتوفير مساحة أكبر للمصلين والزوار، مشيرًا أن المسجد أحد أشهر المساجد فى مصر، ويقصده ملايين الزائرين من مختلف أنحاء العالم، ويضم ضريح سيدى إبراهيم الدسوقى أحد أشهر الأولياء الصالحين فى مصر.

وشدد محافظ كفرالشيخ، على ضرورة تنفيذ أعمال التطوير بأعلى جودة وبأسرع وقت، مع مراعاة الحفاظ على الطابع الدينى للميدان، مؤكدًا على أهمية تطوير ساحة الميدان الابراهيمى بدسوق، لما لها من أهمية دينية وثقافية وسياحية.



محافظ كفر الشيخ بمسجد الدسوقي



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