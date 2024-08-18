لماذا يجب أن نهتم بمرحلة ما قبل الإصابة بمرض السكري؟

كتب – حسام الشقويرى

تحدث مرحلة ما قبل السكري عندما لا يعمل الأنسولين في الجسم بشكل فعال، وتحتاج هذه مرحلة حاسمة للتدخل، حيث يمكن للرعاية الطبية المناسبة وتغييرات نمط الحياة، والتي يمكنك التحكم فيها، أن تحدث فرقًا كبيرًا وفقا لما نشره موقع thehealthsite.

والجسم يعطي الأولوية لتخزين الدهون حول الأعضاء الأساسية للبقاء على قيد الحياة أثناء ندرة الغذاء بدلاً من حرقها. وهذا يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب، خاصةً عند دمجه مع نظام غذائي غني بالكربوهيدرات والحلويات وقلة التمارين البدنية. لذلك، فإن الوعي أمر بالغ الأهمية لمساعدة الأفراد المصابين بمرض السكري على الحفاظ على الصحة المثلى.

وقد أظهرت الأبحاث أيضًا وجود صلة بين مرض السكري ومشاكل القلب والأوعية الدموية؛ وبالتالي، فإن الوعي بهذه الصلة أمر ضروري لمنع حدوث مضاعفات في المستقبل. بالنسبة للأفراد المعرضين للخطر، من الأهمية بمكان ليس فقط الحفاظ على اليقظة بشأن نظامهم الغذائي وأسلوب حياتهم ولكن أيضًا البدء في تناول جرعة مناسبة من الميتفورمين لتأخير ظهور مرض السكري. يجب فحص البالغين والأطفال المصابين بمرض السكري كل ستة أشهر للتأكد من بقاء مستويات الجلوكوز في الدم تحت السيطرة. يتمتع مرضى السكري بكل الفرص لعلاج أي اضطراب في مستويات الجلوكوز في الدم إذا ظلوا يقظين بشأن صحتهم.

وهناك سبب آخر مهم يجعلنا نهتم بمرحلة ما قبل السكري، وهو مالي بحت. فإدارة مرحلة ما قبل السكري أرخص كثيراً من إدارة النوع الثاني أو النوع الأول من السكري، وكلاهما مكلف للغاية. وتتطلب تغييرات نمط الحياة الانضباط والإرادة، ولكنها لا تتطلب استثماراً مالياً كبيراً؛ وبالتالي فإن إدارة مرحلة ما قبل السكري يمكن أن توفر شعوراً بالارتياح من التكاليف الصحية المحتملة.

إن الاهتمام بمرض السكري المبكر يسمح للأفراد باتخاذ خطوات استباقية نحو صحة أفضل. فمن خلال تبني نمط حياة أكثر تغذية والحفاظ على وزن صحي، يمكن للمرء أن يتجنب الأمراض الشديدة الأخرى ويستثمر مدى الحياة في صحته ورفاهته. ويمكن أن يؤدي هذا إلى تحسينات كبيرة في الوظائف الجسدية ومستويات الطاقة والثقة والتنظيم العاطفي، مما يوفر شعورًا بالأمل والدافع.

