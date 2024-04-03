ما العلاقة بين نظام " الكيتون" الغذائي ونسبة السكر فى الدم

كتب حسام الشقويرى

يعتمد جسم الإنسان بشكل أساسي على الجلوكوز للحصول على الطاقة، ومع ذلك ، فإن الارتفاع المفاجئ في مستويات الجلوكوز هو سبب زيادة تخزين الدهون.

ويركز النظام الغذائي الكيتون على تقليل عدد الكربوهيدرات المستهلكة مع زيادة محتوى الدهون. وهذا النقص في الكربوهيدرات يغير عملية التمثيل الغذائي في الجسم و يساعد في مكافحة ارتفاع السكر في الدم ومقاومة الأنسولين، وفقا لما نشره موقع healthifyme

ويمكنك استخدامه كطريقة علاج بديلة. حيث يؤثر بشكل إيجابي على مستويات الجلوكوز ويحسن حساسية الأنسولين، كما أظهرت الأبحاث أن النظام الغذائي الكيتون يحسن استجابة الجسم لنسبة السكر في الدم. كما يحسن حساسية الأنسولين ويعالج متلازمة التمثيل الغذائي. علاوة على ذلك ، من المعروف أيضًا أنه يعزز فقدان الوزن ويحسن صورة الدهون لدى عدد قليل من الأفراد، وتم اختباره في العديد من الأمراض المزمنة مثل السرطان وارتفاع ضغط الدم ومتلازمة تكيس المبايض ومرض الزهايمر والصرع ومرض باركنسون .

كما يحفز ترسب الدهون خارج الرحم في الأعضاء غير الدهنية ، وخاصة عضلات الهيكل العظمي والقلب والبنكرياس. وعلى مستوى العضلات والهيكل العظمي ، فإنه يعيق القدرة على تناول الجلوكوز في البلازما. ويؤدي إلى تحويل الجلوكوز إلى الكبد، والذي يتم تحويله إلى دهون وتخزينه.

يعزز تكوين الكيتون الغذائي من حساسية مستقبلات الأنسولين. يضمن النظام الغذائي الكيتون توفير العناصر الغذائية الأولية ويحافظ على توازن الطاقة السلبي. كما أنه يقلل من التقلبات وإفراز الأنسولين الناجم عن انخفاض تناول الكربوهيدرات ، مما يؤدي في النهاية إلى تحسين حساسية الأنسولين.