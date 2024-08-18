رئيس هيئة الدواء يلتقي أعضاء منظمة الصحة العالمية "مكتب مصر"

كتب وليد عبد السلام

اجتمع الدكتور على الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، مع أعضاء منظمة الصحة العالمية "مكتب مصر"، وذلك لمناقشة كيفية ترشيد استهلاك المضادات الحيوية.

ناقش الاجتماع، آليات تنظيم وتعزيز الاستخدام الرشيد لمضادات الميكروبات للحد من الاستخدام غير الآمن وغير الرشيد للمضادات الميكروبية، ومكافحة مشكلة الاستخدام الخاطئ لمضادات الميكروبات، وتوحيد سياسات و إجراءات استخدام المضادات الميكروبية طبقا للمعايير القياسية، ووضع البروتوكولات الدوائية في جميع مراحله، بالإضافة إلى وضع آليات التوعية المجتمعية بما ينعكس إيجابياً على صحة المريض المصري، ويحد من مخاطر مقاومة مضادات الميكروبات.

كذلك متابعة ومراقبة استهلاك مضادات الميكروبات وأنماط استخدامها، وأهمية التوعية المجتمعية بالأخطار الناتجة عن الاستخدام غير الرشيد للمضادات الحيوية، وعمل حملة توعية بمخاطر مقاومة المضادات الحيوية لدى طلاب الجامعات المصرية.

جاء ذلك في إطار حرص هيئة الدواء على دعم الجهود الدولية والوطنية الخاصة بتعزيز التعاون من أجل إتاحة التعامل الآمن للمضادات الحيوية، وترشيد استخدامها، وتنمية الوعي المجتمعي بمخاطر مضادات الميكروبات.