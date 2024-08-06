لماذا تنصح وزارة الصحة بترشيد استخدام المضادات الحيوية؟

أكدت وزارة الصحة والسكان، أنها تدعم ترشيد استخدام المضادات الحيوية، موضحة أن مقاومة المضادات الحيوية مصدر قلق متزايد للصحة العامة في جميع أنحاء العالم.
وتابعت وزارة الصحة والسكان: "عندما يصاب شخص ما ببكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية؛ فإن علاجه يكون أكثر صعوبة، وقد تنتقل البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية إلى أشخاص آخرين".
واستكملت: يترتب على عدم عمل المضادات الحيوية:
-فترات مرض أطول.
-أمراض أكثر تعقيدًا .
-المزيد من زيارات الطبيب.
-استخدام عقاقير أقوى وأكثر تكلفة.
-المزيد من الوفيات الناجمة عن الالتهابات البكتيرية.
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