اليوم السابع
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الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 10:45 م
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لماذا تنصح وزارة الصحة بترشيد استخدام المضادات الحيوية؟

الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 10:00 م
لماذا تنصح وزارة الصحة بترشيد استخدام المضادات الحيوية؟ المضادات الحيوية - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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أكدت وزارة الصحة والسكان، أنها تدعم ترشيد استخدام المضادات الحيوية، موضحة أن مقاومة المضادات الحيوية مصدر قلق متزايد للصحة العامة في جميع أنحاء العالم.

وتابعت وزارة الصحة والسكان: "عندما يصاب شخص ما ببكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية؛ فإن علاجه يكون أكثر صعوبة، وقد تنتقل البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية إلى أشخاص آخرين".​​​

واستكملت: يترتب على عدم عمل المضادات الحيوية: ​​​

-فترات مرض أطول. ​​​
-أمراض أكثر تعقيدًا .​​
-المزيد من زيارات الطبيب. ​​​
-استخدام عقاقير أقوى وأكثر تكلفة. ​​​
-المزيد من الوفيات الناجمة عن الالتهابات البكتيرية. ​​​







​​​الصحة

المضادات الحيوية

مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية



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