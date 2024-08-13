اليوم السابع
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هيئة الدواء المصرية تكشف معلومات جديدةهامة عن الماغنيسيوم

الثلاثاء، 13 أغسطس 2024 12:26 م
هيئة الدواء المصرية تكشف معلومات جديدةهامة عن الماغنيسيوم هيئة الدواء المصرية - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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قالت هيئة الدواء المصرية إن الماغنيسيوم يقدم للجسم فوائد مشابهة للكالسيوم إذ يساعد على تكوين العظام وتنظيم انقباض العضلات، ونقل الإشارات العصبية وتجلط الدم.

 

وقالت هيئة الدواء المصرية : يساعد الماغنيسيوم على تنظيم مستوى السكر بالدم وتنظيم ضغط الدم، وتكوين البروتينات بالجسم.

وتابعت: مصادرة يتمثل فى المكسرات، مثل اللوز والكاجو والفول السوداني والخضراوات مثل السبانخ والبقوليات والمأكولات البحرية

واستكملت : نقص  الماغنيسيوم يؤدي إلى  الشعور بالإرهاق والغثيان وفقدان الشهية - تشنجات عضلية، وعدم انتظام ضربات القلب في حالة النقص الحاد

الماغنسيوم
الماغنسيوم

 







هيئة الدواء

الماغنيسيوم

مصادر الماغنيسيوم



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