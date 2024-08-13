هيئة الدواء المصرية تكشف معلومات جديدةهامة عن الماغنيسيوم

كتب وليد عبد السلام

قالت هيئة الدواء المصرية إن الماغنيسيوم يقدم للجسم فوائد مشابهة للكالسيوم إذ يساعد على تكوين العظام وتنظيم انقباض العضلات، ونقل الإشارات العصبية وتجلط الدم.

وقالت هيئة الدواء المصرية : يساعد الماغنيسيوم على تنظيم مستوى السكر بالدم وتنظيم ضغط الدم، وتكوين البروتينات بالجسم.

وتابعت: مصادرة يتمثل فى المكسرات، مثل اللوز والكاجو والفول السوداني والخضراوات مثل السبانخ والبقوليات والمأكولات البحرية

واستكملت : نقص الماغنيسيوم يؤدي إلى الشعور بالإرهاق والغثيان وفقدان الشهية - تشنجات عضلية، وعدم انتظام ضربات القلب في حالة النقص الحاد