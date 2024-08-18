اليوم السابع
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تعليم القاهرة: ظهور نتيجة امتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية بالمدارس

الأحد، 18 أغسطس 2024 12:45 م
تعليم القاهرة: ظهور نتيجة امتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية بالمدارس مديرية تعليم القاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، ظهور نتائج الدور الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024 /2023 بجميع مدارس القاهرة، اليوم الأحد.

وكان الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، اعتمد نتيجة امتحانات الدور الثانى لـ الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/ 2024بنسبة نجاح بلغت 85.15% حيث تقدم للامتحان 32924 طالب وطالبة حضر منهم 27321 نجح 23265 طالب وطالبة.

كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح بلغت 97.78 % والإعدادية المهنية بنسبة نجاح 100%.


كما اعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح بلغت 100% ، وبلغت نسبة النجاح للصم وضعاف السمع 99% بينما بلغت نسبة النجاح بالقسم الدولى 90.79%.







القاهرة

نتيجة الدور الثاني

نتيجة امتحانات الاعدادية



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