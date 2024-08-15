تعليم القاهرة تعلن نتيجة المرحلة الأولى لرياض الأطفال

كتب سيد الخلفاوى

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، عن نتيجة المرحلة الأولى لرياض الأطفال للعام الدراسي 2024/ 2025 على اللينك التالى

وفى السياق أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن اليوم الخميس هو آخر أيام التقديم الإلكترونى على التحويلات المدرسية للعام الدراسى 2025/ 2024.

وفى السياق أتاحت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، نتيجة الدور الثانى لصفوف النقل بمختلف المراحل التعليمية، بجميع المدارس بالمحافظة.

وبلغ عدد الطلاب المتقدمين لإمتحانات الشهادة الإعدادية الدور الثانى (32130) منهم (18225) طالبا و(13905) طالبات، موزعين على (138) لجنة بالإدارات التعليمية الـ35.

وفى السياق كانت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أعلنت موافقة الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، النزول بدرجة الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوى العام بالقاهرة من (232) درجة إلى (225) درجة، وفصول الخدمات أقل من تنسيق الثانوى العام بـ40 درجة، وذلك استجابة لرغبة أولياء الأمور.