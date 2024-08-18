محافظ القاهرة: المراكز التكنولوجية بالأحياء تلعب دورا محوريا فى تراخيص البناء

كتب ـ سيد الخلفاوى

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أن القيادة السياسية تولي اهتماما بالغا بملف التوسع العمراني والتيسير على المواطنين فيما يتعلق بإجراءات استخراج تراخيص البناء، مشيرا إلى أن ذلك يستهدف التيسير على المواطن وتوسيع الرقعة العمرانية مع الالتزام التام بما ينص عليه القانون وعدم التعدي على أراضي الدولة.

وأضاف محافظ القاهرة، أن وزارة التنمية المحلية كشفت عن اختصار إجراءات استخراج رخصة البناء فى المدن المصرية لتصبح 8 إجراءات بدلا من 15 خطوة بما يعد تسهيلاً على المواطنين، ويؤدى إلى اختصار الفترة الزمنية اللازمة لاستخراج رخصة البناء.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن المراكز التكنولوجية بالأحياء تلعب دورا محوريا في منظومة استخراج تراخيص البناء، حيث تبدأ إجراءات استخراج التراخيص من المركز التكنولوجي، عند تقديم الطلب من المواطن إلى المركز التكنولوجى والاكتفاء بتقديم صورة بطاقة الرقم القومى وكروكى الموقع مع الطلب، فيما تم الاستغناء عن مطالبة المواطن بتقديم عقد ملكية مشهر وجدول إحداثيات الموقع، مؤكدا أنه أصدر تعليمات إلى رؤساء الأحياء بضرورة متابعة منظومة العمل داخل المراكز التكنولوجية بما يحقق تطبيق القانون والحفاظ على هيبته مع التيسير على المواطنين.

ونوه المحافظ إلى أن وحدات المتغيرات المكانية ومديريات المساحة وشبكات المرافق ستتولى مسئولية الرفع المساحى بعد سداد المواطن لرسوم الرفع المساحى، حيث يمكن القيام بالرفع المساحي عن طريق أحد الجهات المساحية (إدارة المساحة العسكرية - مديرية المساحة -مركز شبكات المرافق بالمحافظة - وحدة المتغيرات المكانية) وإجمالى المدة اللازمة لإنهاء الرفع المساحي هى 15 يوما.

وحث المحافظ مواطني العاصمة الراغبين في الحصول على تراخيص البناء اتباع الإجراءات الصادرة عن وزارة التنمية المحلية التي تستهدف في المقام الأول التيسير على المواطنين.