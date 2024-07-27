غدا.. طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة يؤدون امتحانات الدور الثانى فى العربى والدين

كتب سيد الخلفاوى

انتهت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، من كافة الاستعدادات لامتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2023، والتى تنطلق غداً الأحد الموافق 2024/7/28

ويؤدى طلاب الشهادة الإعدادية الامتحان غداً فى مادتى (اللغة العربية - التربية الدينية)، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب.

كما تم التنسيق التام بين كافة الجهات المعنية من أجل توفير الأجواء المناسبة للطلاب، ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية الدور الثانى (32130) منهم ( 18225) طالب بنين، ( 13905) طالبة بنات، موزعين على (138) لجنة بالإدارات التعليمية الـ35.

وشكلت غرف عمليات لجميع الإدارت التعليمية ال35 متواصلة على مدار اللحظة، حيث وجهت المديرية مديرى عموم الإدارت التعليمية بمتابعة الإمتحانات على مستوى جميع اللجان كلاً فى نطاق إدارته والعمل على تذليل كافة المعوقات التى تواجه العملية الامتحانية، والتأكيد علي رؤساء اللجان ضبط النفس وحسن التعامل والالتزام بكافة الضوابط والقرارات المنظمة لأعمال الامتحانات.

