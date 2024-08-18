تحديد التشعيب لعلمى وأدبى فى الثانوى العام.. اعرف التفاصيل

كتب محمود طه حسين

يحدد طلاب الثانوى العام ويختارون التشعيب للشعبة العلمية أو الأدبية بـ الصف الثانى الثانوى العام، حيث تبدأ المدارس فى إتاحة الفرصة للطلاب أثناء دراستهم بـ الصف الأول الثانوى العام لاختيار نوع الشعبة وملء استمارة التشعيب لعلمى وأدبى.



وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه تم إعادة تصميم المناهج المقررة لتصبح اللغة الأجنبية الثانية مادة نجاح ورسوب خارج المجموع، ويطبق منهج (العلوم المتكاملة) لأول مرة بدلًا من مناهج الكيمياء والفيزياء والأحياء، كما سيتم إعادة تصميم مادة الجغرافيا لتلغى من الدراسة في الصف الأول الثانوي، وتصبح مادة تخصص للشعبة الأدبية في السنة التالية، وبذلك تكون المواد التي سيدرسها طلاب الفرقة الأولى للثانوية العامة في العام الجديد هي مواد (اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - التاريخ - الرياضيات - العلوم المتكاملة - الفلسفة والمنطق)، بالإضافة للمواد غير المضافة للمجموع (التربية الدينية - اللغة الأجنبية الثانية)، وهي مواد نجاح ورسوب.



