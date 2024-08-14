6 مواد فقط بدلا من 8 لكل شعبة بالصف الثانى الثانوى

محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المواد التي يتم تدريسها للصف الثانى الثانوى بداية من العام الدراسى 2024،2025، كالتالى:





مواد الشعبة العلمية:

ـ اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى ـ الكيمياءـ الأحياءـ الفيزياء ـ الرياضيات.





ـ مواد الشعبة الأدبية:

اللغة العربية ـ التاريخ ـ اللغة الأجنبية الأولى ـ علم النفس ـ الجغرافيا ـ الرياضيات.

ـ اللغة الأجنبية الثانية مادة نجاح ورسوب خارج المجموع.



أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن إعادة هيكلة الثانوية العامة قامت على دراسة المناهج وأنظمة التعليم في عدة دول أجنبية لبعضها أنظمة تعليم معتمدة في مصر تمت بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي وتستهدف إعادة تصميم المناهج ودمج وحذف ما يمكن.

وأوضح الوزارة أنه من مميزات إعادة هيكلة الثانوية العامة والتأكيد على الهوية الوطنية بدراسة تاريخ مصر التركيز على دراسة لغة أجنبية واحدة وإتقانها وإنشاء أنشطة تدريس البرمجة لطلاب الثانوية 2026/2027 وتضمين الموضوعات القومية بالمناهج ومواكبة التعليم السوق العمل واستعادة دور المدرسة التربوي وإكساب الطلاب المهارات المستقبلية.



الصث الثانى الثانوى