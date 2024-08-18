اليوم السابع
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اعرف نتيجة تنسيق المرحلة الأولى برقم الجلوس على هذا الرابط

الأحد، 18 أغسطس 2024 12:20 م
اعرف نتيجة تنسيق المرحلة الأولى برقم الجلوس على هذا الرابط تنسيق المرحلة الأولى
كتب محمد صبحي ومحمود طه

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أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة القبول بكلية الطب 93.17% وطب الأسنان 92.80% والعلاج الطبيعى 92.19 والصيدلة 91.70%.

كما أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الحد الأدنى لنتيجة القبول بكلية الهندسة بنسبة 88.65% والتخطيط العمراني 87.80%.

وفيما يلى رابط موقع التنسيق الإلكترونى، للتعرف على نتيجة تنسيق المرحلة الأولى باستخدام الرقم السرى ورقم الجلوس https://tansik.digital.gov.eg/application/

وانطلقت أعمال تنسيق المرحلة الأولى يوم الأثنين 12 أغسطس بـ اتاحة موقع التنسيق الإلكترونى لطلاب الثانوية العامة لتسجيل الرغبات إلكترونيا ، واستمرت حتى مساء يوم الجمعة 16 أغسطس وفقا للجدول الزمنى للمرحلة.

‎وسجل الحد الأدنى للمرحلة الأولى شعبة علمى علوم 371 درجة فى أكثر بنسبة 90.48% بإجمالى، وأن يكون الحد الأدنى للشعبة الهندسية 357 درجة فأكثر بنسبة 87.07%، كما سجل الحد الأدنى للشعبة الأدبية 280 درجة فأكثر بنسبة 68.29%.
 







نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2024

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نتيجه تنسيق المرحله الاولى 2024

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