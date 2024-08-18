نتيجة تنسيق المرحلة الأولى: 93.17% للطب و88.65% لكلية الهندسة (إنفوجراف)

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة القبول بكلية الطب 93.17% وطب الأسنان 92.80% والعلاج الطبيعى 92.19 والصيدلة 91.70%.

لمعرفة نتيجة التنسيق اضغط هنا..



نتيجة تنسيق المرحلة الأولى

كما أعلن نتيجة القبول بكلية الهندسة بنسبة 88.65% والتخطيط العمراني 87.80%، وأن كلية الاقتصاد والعلوم السياسية قبلت من 85.24% كحد أدنى والألسن 84.17% والإعلام 83.17% والآثار 78.04%.