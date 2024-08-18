اليوم السابع
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نتيجة تنسيق المرحلة الأولى: 93.17% للطب و88.65% لكلية الهندسة (إنفوجراف)

الأحد، 18 أغسطس 2024 11:51 ص
نتيجة تنسيق المرحلة الأولى: 93.17% للطب و88.65% لكلية الهندسة (إنفوجراف) نتيجة تنسيق المرحلة الأولى

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أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة القبول بكلية الطب 93.17% وطب الأسنان 92.80% والعلاج الطبيعى 92.19 والصيدلة 91.70%.

لمعرفة نتيجة التنسيق اضغط هنا..

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى
نتيجة تنسيق المرحلة الأولى

كما أعلن نتيجة القبول بكلية الهندسة بنسبة 88.65% والتخطيط العمراني 87.80%، وأن كلية الاقتصاد والعلوم السياسية قبلت من 85.24% كحد أدنى والألسن 84.17% والإعلام 83.17% والآثار 78.04%. 

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن المرحلة الثانية لـ تنسيق القبول بالجامعات تبدأ الثلاثاء 20 أغسطس وتنتهى السبت 24 أغسطس، بحد أدنى 265 درجة بنسبة 64.63%،  و230 للشعبة الأدبية بنسبة 56.9% وسيتم إتاحة التقدم لـ 286 ألفا و88 طالبا لشعبة علمى علوم ورياضة والشعبة الأدبية 66 ألفا و969 طالبا وطالبة بإجمالى 353057.
 






نتيجة تنسيق المرحلة الأولى

تنسيق المرحلة الأولى

نتيجة التنسيق

تنسيق أول مرحلة

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2024

نتيجه التنسيق 2024

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نتيجه تنسيق المرحله الاولى 2024

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