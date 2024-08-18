اليوم السابع
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أخبار × 24 ساعة.. متحدث الصحة: لم نرصد أي حالات لجدري القرود داخل مصر

الأحد، 18 أغسطس 2024 11:59 م
أخبار × 24 ساعة.. متحدث الصحة: لم نرصد أي حالات لجدري القرود داخل مصر الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة
اعداد سيد خلفاوى

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الصحة

جدرى القرود

التنسيق

التعليم العالى



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