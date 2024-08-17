‫البحوث الزراعية: تنفيذ 492 ندوة ومناقشة وزيارة حقلية لـ134 مركزا إرشاديا

كتبت أسماء نصار

أعلن مركز البحوث الزراعية أنه تم خلال النصف الأول من شهر أغسطس الحالى تنفيذ 492 نشاطا إرشاديا متنوعا ما بين ندوات إرشادية وحلقات نقاشية وزيارات حقلية فى نطاق 134 مركزا إرشاديا بمحافظات أسوان والأقصر وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا وبنى سويف والوادى الجديد والفيوم والقليوبية والمنوفية والبحيرة والشرقية والغربية والدقهلية والإسماعيلية ودمياط وكفر الشيخ، والجيزة والإسكندرية، وشمال سيناء.

قال الدكتور ياسر الحيمرى المنسق العام للأنشطة الإرشادية والتدريبية لمركز البحوث الزراعية ان هذه الأنشطة تضمنت مختلف المحاصيل الحقلية مثل القطن والأرز والذرة الشامية والذرة الرفيعة والسمسم ودوار الشمس وفول الصويا، وقصب السكر، والعديد من الحاصلات البستانية مثل الموالح والعنب والمانجو، ونخيل البلح، إضافة إلى النباتات الطبية والعطرية، وغيرها من محاصيل الخضر الصيفية، إضافة إلى الإنتاج الحيوانى والداجنى، وتم خلال هذه الأنشطة التعرف على الاحتياجات الإرشادية للمزارعين، وتوعية المزارعين بالتوصيات الفنية اللازمة والممارسات الزراعية الجيدة للنهوض بمختلف هذه المحاصيل كما وكيفا.

كما تضمنت سبل المكافحة المتكاملة للآفات والأمراض والحشائش، وترشيد إستخدام مياه الرى والاستفادة القصوى من وحدتى الأرض والمياه، أيضا تضمنت الأنشطة التغيرات المناخية وآثارها السلبية على مختلف المحاصيل وسبل حماية النباتات والإنتاج الحيوانى والداجنى من الارتفاعات الحادة في درجات الحرارة والحد من آثارها السلبية.

كما تم توعية المزارعين بالتوصيات الفنية اللازمة للنهوض بالثروة الحيوانية والداجنة وطرق التربية السليمة والتغذية الصحية للحيوان، والأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان وسبل الوقاية منها، أيضا تضمنت الأنشطة الإرشادية في هذه المراكز عددا من الندوات المخصصة لتدوير المخلفات الزراعية للمحافظة علي البيئة وتحقيق أعلى إستفادة ممكنة من الإنتاج الزراعي، أيضا تم تخصيص عدد من الندوات في كل مركز إرشادى لتنمية المهارات الحياتية للمرأة الريفية خاصة في مجالات التصنيع الغذائي والصحة الانجابية والثقافة السكانية.

شارك في تنفيذ فعاليات هذه الأنشطة (780) باحث وخبير من التخصصات المختلفة بمركز البحوث الزراعية خاصة معاهد الإرشاد الزراعى والمحاصيل الحقلية، والبساتين، والقطن، ووقاية النباتات وأمراض النباتات، والإقتصاد الزراعى، والإنتاج الحيوانى، وصحة الحيوان، والأراضى والمياه والبيئة، والمعمل المركزى للأبحاث وتطوير نخيل البلح.

تهدف مبادرة مركز البحوث الزراعية إلى إلى تحسين وتفعيل دور المراكز الإرشادية الزراعية فى تقديم الخدمات الإرشادية الزراعية عن طريق استغلال البنية الأساسية لهذه المراكز والتجهيزات المتاحة بها وتذويدها بالخبراء الارشاديين والفنيين من الباحثين التابعين لمركز البحوث الزراعية في مختلف المجالات الزراعية لتقديم خدمة إرشادية متكاملة ومتميزة في نطاق كل مركز إرشادى من خلال تحديد الاحتياجات الإرشادية والتدريبية للمزارعين، والوقوف علي المشكلات التى تواجههم في مختلف مراحل الإنتاج والعمل على حلها، وتزويدهم بالتوصيات الفنية اللازمة، وتوعية المزارعين بالممارسات الزراعية الجيدة للنهوض بالإنتاج الزراعى كما وكيفا بما يساهم فى تحقيق الأمن الغذائي المنشود، والاستغلال الأمثل لوحدتى الأرض والمياه وكافة مدخلات الإنتاج الزراعي للحصول علي أعلى إنتاجية ممكنة، إضافة إلى العمل علي إدماج المزارعين فى أنشطة الإرشاد الرقمي لتيسير الوصول إلى المعلومات والتوصيات الفنية في كافة مجالات الإنتاج الزراعي، كما تهدف المبادرة إلى تحقيق التنسيق والتكامل بين مختلف التنظيمات الزراعية في نطاق كل مركز إرشادى بما ينعكس إيجابيا على جودة الخدمات الزراعية التي تقدمها لصغار المزارعين، لتحسين مستوى دخل المزارعين والنهوض بمستوى المعيشة في الريف المصرى بشكل عام وهو مايتوافق مع أهداف المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصرى (حياة كريمة ).