كيف نجح معهد المحاصيل الحقلية فى مضاعفة إنتاجية الأرز؟ الإجابة × 15 معلومة

كتبت أسماء نصار

يعد معهد بحوث ‏المحاصيل الحقلية ‏العمود الفقري لمركز البحوث الزراعية نظرا لدوره الهام في تطوير إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية، حيث يهدف المعهد إلى تعزيز سياسة وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى من خلال استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030 والتي تقدم الحلول لأهم التحديات التي تواجه القطاع الزراعي.

وفى التقرير التالى نتعرف على تفاصيل نجاح تطوير سلالات الأرز:

‏1- المعهد مسئول عن إنتاج 31 محصولًا حقليًا منها المحاصيل الإستراتيجية.

2- المعهد ينتج تقاوى المربى والأساس لجميع الأصناف والهجن من الأرز .

3- المعهد ينتج اكثر من 19 صنفًا من الأرز تم إستنباطهم من 14 صنفا وهجينا يتم انتاجها على نطاق تجارى.

‏4- متوسط انتاجية الفدان في مصر تبلغ 4 طن كمتوسط عام للجمهورية وهى واحدة من أعلى الانتاجيات عالميًا.

5- تضاعفت الانتاجية من الأرز خلال العقدين الماضيين من 2,4 طن للفدان فى أواخر الثمانينيات إلى 4 طن.

6- نسبة التغطية بتقاوى الأرز المعتمدة تبلغ نحو 65% من إجمالى المساحة المنزرعة وتهدف خطة الوزارة إلى تحقيق التغطية الكاملة بالتقاوى المعتمدة والنسب الحالية معقولة .

7- المحصول ذاتى التلقيح ويواكب احتياجات السوق المحلية .

8- المعهد على استعداد لزيادة كميات التقاوى حاليًا وهناك طلبات مسبقة للتصدير.

9- هناك 9 مزارع مصرية أفريقية مشتركة تم فيها تقييم الأصناف والهجن المصرية مقارنة بالاصناف المحلية في تلك الدول وأظهر بعضها تفوقا ملحوظًا .

10- هناك بعض الطلبات لزراعة الأصناف المصرية فى بعض الدول الأفريقية كالسودان وسيراليون والسنغال وغيرها وحتى الان لا يوجد تصدير بكميات كبيرة وانما على النطاق التجريبي .

11- هناك تعاون بين المعهد والعديد من المؤسسات البحثية والعلمية الدولية فى مجال الأرز مثل المعهد الدولى لبحوث الأرز بالفلبين منذ عام 1971 ومركز الأرز الأفريقى وهيئة المعونة اليابانيه خاصة فى مجال التدريب للدول الأفريقية والولايات المتحدة الأمريكية والصين والهند وغيرها.

12- عكف مربو الأرز على التعامل مع ندرة المياه من خلال 3 محاور رئيسية وهى تقصير فترات النمو للمحصول حيث تم تطوير جميع أصناف الهجن لتصل الى 118-135 يوما بحد أقصى مما وفر 30% من الاحتياجات المائية للمحصول واستنباط أصناف تتحمل نقص المياه حيث تحتوى على جينات وراثية لتحمل الإجهاد المائى وتطوير ممارسات زراعية توفر فى استخدام المياه مثل الزراعة المباشرة والشال الآلى.

13- تم تحديد 7 أصناف على الأقل تتحمل تلك الظروف من نقص المياه وهى جيزة 178 و جيزة 179 و هجين مصر1 ، وسخا سوبر 300 وسخا 104 وسخا 302 و 303، ويمكن أن يتم ريها كباقى المحاصيل الصيفية الأخرى .

14- تم تسجيل 4 أصناف جديدة الموسم الماضي وجرى اكثارها هذا الموسم وهى جيزة 183 وسخا سوبر 301 و 302 و303.

15- جارى تسجيل 2 صنف جديد.