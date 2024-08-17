نقيب العلاج الطبيعى: زيادة أعداد الخريجين سبب إلغاء تكليف الكليات الطبية

كتبت آية دعبس

قال الدكتور سامى سعد، نقيب العلاج الطبيعى، إن التكليف لخريجي الكليات الطبية ( علاج طبيعي – بشري – أسنان – تمريض – صيادلة ) أًصبح طبقاً وحسب احتياجات سوق العمل، وليس إلزاماً لجميع خريجي الكليات الطبية المختلفة بأنواعها.

وأضاف سعد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": المشكلة نتيجة لكثرة أعداد إنشاء كليات العلاج الطبيعى التى بلغت أعدادهم حاليا 75 كلية بين حكومى وخاص وأهلى وأجنبى، لافتا إلى أن كثرة الكليات فى القريب العاجل ستولد بطالة، لافتا إلى أن مهنة العلاج الطبيعى من المهن الطبية المتميزة فى مصر، وتصدر عمالة ذات مهارات مميزة للخارج باعتبارها دولة رائدة فى تخصص العلاج الطبيعى.

وأشار نقيب العلاج الطبيعى، إلى أن الأعداد تزداد عام بعد عام، وبالتالى اجتمع وزير الصحة بالنقابات ولجنة التكليف وتم طرح كافة الأمور بشكل إيجابى ووجدنا ضرورة أن يصبح التكليف وفقا لاحتياجات طبيعة العمل، مضيفا: وقد تقدمنا لوزارة الصحة برؤيتنا المستقبلية2030، وهى أفضل الرؤى الاستراتيجية التخطيطية بشأن احتياجات سوق العمل، وتم إرسالها لوزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات، للوصول إلى رؤية واضحة عند إصدار القرار ليتناسب مع احتياجات الدولة فى المرحلة القادمة من العلاج الطبيعى، خاصة أن هناك أعداد كبيرة من الطلاب تلتحق بالدراسة العلاج الطبيعى خارج مصر، "الاردن، ليبيا، تركيا، وغيرهم" وهم أيضا بعد حصولهم على الشهادة يعودوا لطلب حقهم كما زملائهم داخل مصر، قائلا: إن القرار بداية من العام الجارى، ودفعة 2022 كان أخر دفعة يتم تكليفها بالكامل.