نقابة العلاج الطبيعى تطالب وزير الشباب بتنقية المنشآت الرياضية من الدخلاء

كتبت آية دعبس

خاطبت النقابة العامة للعلاج الطبيعى، برئاسة الدكتور سامى سعد، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لطلب تنقية جميع المنشآت الرياضية من الأدعياء والدخلاء العاملين بالمجال الطبى وكذلك التنبية على جميع الأندية الاجتماعية الرياضية بضرورة السعي نحو استخراج رخص مكانية وشخصية لـ مزاولة النشاط الطبي ( العلاج الطبيعي ) واستقبال الرياضيين المصابين لعلاجهم داخل انديتهم أو خارجها.

وثمنت النقابة جهود الوزارة المبذولة والمضنية نحو قرارات وسعي الوزارة الدؤوب والدائم لخلق أجيال تتمتع بصحة البدن واللياقة وتشجيع الشباب على الحث لممارسة كافة أنواع الرياضات المختلفة لأن نهضة الأمم وحضارة شعبها تقاس في مدى سلامة الصحة والرياضة، مشيرة إلى أن الدولة تعتبر الشباب أنهم طليعة المستقبل وعنوان قوة الشعوب وحفاظاً على هذه الثروة البشرية، ولابد من مراعاة الجزء الهام والاصيل والمحوري نحو تقديم كافة الخدمات والسبل لانجاح منظومة الرياضة فى مصر ومنها المجال الطبي وخدماته ولاسيما خدمات العلاج الطبيعي حتى تقدم الخدمات الوقائية والعلاجية في مجال الاصابات الرياضية وقد تلاحظ في الاونة الاخيرة من وجود أدعياء ودخلاء على المهنة في مجال الاصابات الرياضية .

وأضافت فى خطابها: لذا يرجي التكرم والتفضل بتنقية جميع المنشآت الرياضية من الأدعياء والدخلاء العاملين بالمجال الطبي وكذلك التنبية على جميع الاندية الاجتماعية الرياضية بضرورة السعي نحو استخراج رخص مكانية وشخصية لمزاولة النشاط الطبي ( العلاج الطبيعي ) واستقبال الرياضيين المصابين لعلاجهم داخل انديتهم أو خارجها .

وتابع خطاب النقابة،: كلى ثقة ويقين أنكم أهل ثقة لتحمل المسئولية وإعادة تصحيح المسار في المجال الطبي حتى تكون بداية نهضتنا الرياضية الحقيقية ونحافظ على ثروتنا البشرية ، مع الرجاء والامل بتحديد موعد لقاء مع معاليكم لتهنئة المنصب بكم وطرح رؤية النقابة للنهوض بالمستوى الطبي داخل النشاط الرياضي.