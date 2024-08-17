علاج التهاب الجيوب الأنفية.. تعرف على الأعراض والأسباب وطرق الوقاية

كتبت مروة هريدى

التهاب الجيوب الأنفية الحاد، هو التهاب مؤقت للفجوات الموجودة في العظام المحيطة بالأنف، والتي تسمى الجيوب الأنفية، ويتسبب هذا المرض في انسداد التدفق الطبيعي للمخاط، ما يؤدي إلى ظهور أعراض مؤلمة مثل آلام الوجه واحتقان الأنف، ويستمر التهاب الجيوب الأنفية الحاد عادة من سبعة إلى عشرة أيام، ولكن خلال هذا الوقت يمكن أن يؤثر سلبًا على نوعية حياتك، وهو ما يوضحه تقرير موقع "Healthline".

أعراض التهاب الجيوب الأنفية الحاد

الصداع، وألم الوجه أو الضغط، والإرهاق، واحتقان الأنف أو انسداده، وهي العلامات الأكثر شيوعًا لالتهاب الجيوب الأنفية الحاد، وقد تشعر بالسعال، والإفرازات الأنفية السميكة التي قد تكون شفافة أو بيضاء أو صفراء أو خضراء، وضعف حاسة الشم، وهي أعراض أخرى محتملة لبعض الأفراد، ولكن الأعراض وخاصة الضغط والألم في الوجه، أكثر شدة وتستمر لفترة أطول من نزلات البرد العادية.

أسباب التهاب الجيوب الأنفية الحاد

يمكن أن تتسبب أشياء عديدة في التهاب الجيوب الأنفية الحاد، وتشمل الأسباب الشائعة ملوثات الهواء مثل الغبار وحبوب اللقاح والضباب الدخاني وتقلبات الطقس، ولعل الأسباب الأكثر شيوعًا هي العدوى الفيروسية، وخاصة تلك التي تسبب نزلات البرد، ومع ذلك، يمكن أن ينتج التهاب الجيوب الأنفية أيضًا عن عدوى فطرية أو بكتيرية.

وقد تؤدي الحالات التشريحية مثل تضخم اللحميتين أو انحراف الحاجز الأنفي في بعض الأحيان إلى جعل الأشخاص أكثر عرضة لنوبات متكررة من التهاب الجيوب الأنفية الحاد، وخاصة عند الأطفال الصغار.

علاجات منزلية لالتهاب الجيوب الأنفية

يمكن علاج التهاب الجيوب الأنفية، الذي يسبب غالبًا الانزعاج والاحتقان، في المنزل باستخدام العديد من العلاجات، ويساعد استنشاق البخار على تخفيف المخاط، بينما يساعد غسل الأنف بمحلول ملحي على تنظيف الممرات الأنفية، ويساعد الحفاظ على رطوبة الجسم عن طريق شرب الكثير من الماء والشاي العشبي على تخفيف المخاط وتعزيز تصريفه.

يساعد وضع كمادات دافئة على الوجه على تقليل آلام الجيوب الأنفية والضغط عليها، كما يعمل استخدام جهاز الترطيب على إضافة الرطوبة إلى الهواء، مما يمنع جفاف الممرات الأنفية.

وأخيرًا، يساعد النوم مع رفع الرأس في تقليل احتقان الجيوب الأنفية، ويمكن أن توفر هذه الطرق الراحة وتدعم عملية الشفاء بشكل طبيعي، حيث يتكون العلاج عادة من مزيج من الأساليب، بينما إذا تم اكتشاف مرض بكتيري، فقد يتم وصف المضادات الحيوية. بالإضافة إلى الأدوية المتاحة دون وصفة طبية مثل بخاخات الأنف المالحة والترطيب، يمكن أن تساعد العلاجات المنزلية مثل استنشاق البخار ومزيلات الاحتقان الأنفي ومضادات الهيستامين في تقليل الأعراض. ​​