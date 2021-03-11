تعرف على الفرق بين صداع الجيوب الأنفية والنصفى لتحديد طريقة العلاج

كتبت هند عادل

الصداع هو أحد الحالات التي تؤثر على جميع الفئات العمرية، ويمكن أن تتراوح من حادة إلى خفيفة، في معظم الأحيان يكون الصداع مرضًا مصاحبًا أو عرضًا لحالة أساسية أخرى.

ووفقا لتقرير لموقع time now news على الرغم من أن معظم الناس يتجاهلون الصداع ، إلا أنه يؤثر على جودة الحياة ويؤثر بشكل أكبر على صحتك العقلية مثل أي مرض خطير آخر يهدد الحياة، يمكن أن يكون الصداع أيضًا منهكًا ويؤثر على أسلوب الحياة.

المسببات الرئيسية للصداع هي الإجهاد البدني والعقلي والقلق وإجهاد العضلات، تشمل بعض المناطق الرئيسية التي يمكن أن يحدث فيها الصداع الجبين ومؤخرة الرأس، والتوتر الناجم عن الصداع لا يستمر أكثر من يوم ، وعادة ما يهدأ في غضون ساعتين عادةً ما يستغرق النوع الآخر من الصداع مثل الصداع النصفي وصداع الجيوب الأنفية وقتًا أطول للتهدئة ويسبب ألمًا، من المهم تحديد سبب الصداع وعلاج السبب.

الفرق بين صداع الجيوب الأنفية والصداع النصفي



بعض أعراض تشخيص الصداع النصفي والجيوب الأنفية التي تسبب الصداع متشابهة جدًا، عادة ما تتم ملاحظة أعراض مثل ثقل في الرأس والتي تشتد عند الانحناء إلى الأمام وسيلان الأنف وضغط شديد في عضلات الوجه واحتقان في الصدر في كلتا الحالتين.

يعد التشخيص لفهم سبب الصداع أمرًا بالغ الأهمية لخطة العلاج، ومن ثم فمن المهم التعرف على الفروق بين نوعي الصداع.

على الرغم من أوجه التشابه في بعض الأعراض المبكرة، إلا أن هناك خصائص مميزة لكل نوع من أنواع الصداع.

أعراض الصداع النصفي الشائعة



بصرف النظر عن الصداع نفسه، فإن معظم الأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي المتكرر يميلون أيضًا إلى تجربة مجموعة كاملة من الأعراض الأخرى، والتي ترتبط فقط بالصداع النصفي:

الغثيان والقيء: عادة ما يسبب الصداع النصفي إحساسًا بالغثيان والقيء. الصداع النصفي شديد للغاية ويمارس ضغطًا كبيرًا على عضلات الوجه والرأس ، مما يؤدي إلى الشعور بالتقيؤ طوال اليوم.

لون إفرازات الأنف: غالبًا ما يرتبط سيلان الأنف مع إفرازات مخاطية خفيفة بنزلات البرد. لكن لون التفريغ وتناسقه يلعبان دورًا رئيسيًا في تمييز السبب. إذا ظهرت أعراض سيلان الأنف مصحوبة بصداع، وكانت الإفرازات صافية وموجودة في الماء مثل القوام - فمن المرجح أن يكون سببها الصداع النصفي.

الحساسية الحسية الشديدة: غالبًا ما يعاني الشخص المصاب بالصداع النصفي من الحساسية تجاه الضوء وعدم الراحة الشديدة عند تعرضه للأضواء الساطعة وأشعة الشمس. يترجم هذا الانزعاج إلى صداع. وبالمثل.

تسبب الجيوب الأنفية الشائعة أعراض الصداع



ارتفاع درجة حرارة الجسم: التهاب الجيوب الأنفية هو عدوى تسببها البكتيريا بشكل طبيعي ، وبالتالي فهي تزيد من درجة حرارة الجسم تدريجيًا مع تفاقم العدوى، عندما تصاب منطقة الجيوب الأنفية بالبكتيريا ، ينتج عن ذلك صداع بسبب كل الضغط الناتج عن الالتهاب. ومن ثم ، فإنه من الأعراض المميزة التمييز بين الصداع النصفي والتهاب الجيوب الأنفية الذي يسبب الصداع.

الأنف المحتقن: عندما تصاب الجيوب الأنفية بالبكتيريا ، عادة ما يتم انسداد مجرى الأنف ويسبب الاحتقان. يكون إفراز المخاط أثناء العدوى أصفر / أخضر قليلاً وله قوام أكثر سمكًا. في معظم الأحيان ، يمارس انسداد الأنف ضغطًا خفيفًا على الفصوص الأمامية لإحداث الصداع. لذلك فإن احتقان الجيوب الأنفية المصحوب بالصداع يحدث دائمًا بسبب التهاب الجيوب الأنفية.

ألم مفاجئ في الأذن والسن العلوي: حيث إن تجاويف الجيوب الأنفية منتفخة وملتهبة بالعدوى ، فإنها تزيد الضغط على الأعضاء المجاورة مثل الأذن والأسنان. يؤدي التورم الناجم عن التهاب الجيوب الأنفية دائمًا إلى حدوث ألم في الأسنان ومنطقة الأذن عندما يقترن هذا العرض بالصداع ، فإنه عادة ما يتم تشخيصه على أنه التهاب الجيوب الأنفية.