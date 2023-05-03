العلاجات المنزلية لاحتقان الأنف.. 10 طرق للحصول على راحة فورية من الانسداد

كتبت إيناس البنا

قد يجعلك انسداد الأنف واحتقان الصدر تشعر بالتعب، ولكن لحسن الحظ هناك العديد من الحلول لمساعدتك على التنفس بحرية، فالصدر المليء بالمخاط يمكن أن يجعل من الصعب للغاية على أي شخص أن يتنفس بشكل طبيعي.

من المهم البحث عن بدائل للتنفس بحرية بأنفك، إلى جانب الأدوية التي تصرف بدون وصفة طبية ، هناك أيضًا العديد من العلاجات الطبيعية التي قد تساعد في تخفيف الاحتقان وفقا لموقع " healthsite".

علاجات طبيعية مزيلة للاحتقان



إذا كنت تعاني من احتقان الأنف وانسداده ، فقم بإلقاء نظرة على هذه العلاجات المنزلية التي يمكن أن توفر لك الراحة الفورية وتساعدك على التنفس.

جهاز الترطيب



يساعد هذا الجهاز أنفك المحتقنة عن طريق إضافة الرطوبة إلى الهواء. احتقان الأنف هو نتيجة للهواء البارد والجاف، يتداخل الهواء مع تصريف الجيوب الأنفية كما ينبغي. في هذه الحالة ، قد يساعد المرطب عن طريق ضخ الرطوبة في الهواء الذي تتنفسه، وهذا بدوره يمكن أن يوفر راحة فورية من احتقان الأنف عن طريق زيادة الرطوبة في أنفك ومساعدته على التنفس بشكل أفضل.

البخار

يعد البخار من أكثر العلاجات الطبيعية شيوعًا وأفضلها للحصول على راحة فورية من احتقان الأنف، يمكن أن يساعد على زيادة رطوبة الهواء المحيط بك ، مما يساعد أنفك على الشعور بالحرية، قد يساعد البخار أيضًا في تخفيف المخاط في أنفك وتصريفه بسهولة أكبر، أسهل طريقة لاستخدام البخار لاحتقان الأنف هي صب الماء الساخن في وعاء كبير، ثم استنشاق البخار أثناء الانحناء فوق الوعاء، تأكد من تغطية رأسك بمنشفة للسماح للبخار بالبقاء في مكانه.

بخاخات المياه المالحة



يمكن أن تشمل العلاجات المنزلية الأخرى بخاخات المحلول الملحي ، والتي تتوفر بسهولة في متاجر الأدوية، تحتوي بخاخات المحلول الملحي على الملح والماء فقط، ومع ذلك ، لا ينبغي استخدام هذا العلاج لفترة أطول من الوقت ، حيث أظهرت الدراسات أن الاستخدام المطول لبخاخات الاحتقان قد يتسبب في حدوث تأثير ارتداد أو تفاقم أعراض الاحتقان، لذلك، استخدمه فقط عندما لا تتمكن من استخدام العلاجات المنزلية الأخرى المدرجة هنا.

الضغط الدافئ على الانف



العلاج المنزلي للتعامل مع احتقان الأنف هو الضغط الدافئ، يمكن أن يساعد ذلك في فك انسداد الأنف عن طريق تقليل الالتهاب وفتح الممرات الأنفية من الخارج، لعمل كمادة دافئة ، كل ما عليك فعله هو نقع منشفة أو منشفة صغيرة في ماء دافئ، ثم اعصر الماء الزائد من قطعة القماش وقم بطيها، ضعه الآن على أنفك العلوي والجبين السفلي، سيوفر الهواء الساخن والدافئ من المنشفة راحة فورية من الالتهاب في أنفك وجيوبك الأنفية.

الأعشاب والتوابل



يعد تناول الأطعمة الغنية بالتوابل علاجًا منزليًا آخر يمكن أن يصنع المعجزات عند التعامل مع الأنف المحتقن، حاول إضافة أطعمة مثل الفلفل والزنجبيل والثوم، فيمكن أن تساعد في الحصول على راحة فورية من احتقان الأنف.

رفع رأسك



حاول إبقاء رأسك مرتفعًا عندما يكون لديك أنف مسدود وغير قادر على التنفس، هذا يمكن أن يمنع المخاط من التجمع في الجيوب الأنفية في الليل، يمكن أن يوفر رفع رأسك أيضًا راحة فورية من ضغط الجيوب الأنفية، كيف افعلها؟ ما عليك سوى الاستلقاء على ظهرك واستخدام وسادة إضافية للتأكد من أن رأسك بزاوية أعلى قليلاً من باقي جسمك.

ترطيب جسمك



اشرب الكثير من الماء والسوائل لمساعدة جسمك على التعامل مع انسداد الأنف، يمكن أن تساعد السوائل في تخفيف المخاط السميك الذي يسد عادةً الممرات الأنفية مما يجعل التنفس أسوأ بالنسبة للشخص.