ما هو التهاب الجيوب الأنفية الحاد؟ اعرف الأعراض

كتبت نهير عبد النبى

التهاب الجيوب الأنفية الحاد من أبرز المشاكل الصحية التي يعانى منها الكثيرون ويؤدى إلى تورم المساحات الموجودة داخل الأنف والتهابها، ويؤثر هذا على تصريف المخاط ويسبب تراكمه، قد يكون من الصعب التنفس عبر أنفك إذا كنت مصابًا بالتهاب الجيوب الأنفية الحاد، وقد تشعر بتورم المنطقة المحيطة بالعينين والوجه، وقد تشعر بآلام نابضة في الوجه أو صداع.

وحسب ما ذكره موقع mayoclinicعادةً ما يحدث التهاب الجيوب الأنفية الحاد بسبب نزلات البرد وتنتهي معظم الحالات خلال أسبوع أو 10 أيام ما لم تحدث إصابة بعدوى بكتيرية، وربما لا تحتاج لعلاج التهاب الجيوب الأنفية الحاد إلى أكثر من العلاجات المنزلية، و يطلق على التهاب الجيوب الأنفية الذي يستمر لأكثر من 12 أسبوعًا على الرغم من العلاج الطبي اسم التهاب الجيوب الأنفية المزمن.

تتضمن مؤشرات التهاب الجيوب الأنفية وأعراضها في العادة ما يلي:

-مخاط سميك بلون أصفر أو أخضر من الأنف (سيلان الأنف) أو من مؤخرة الحلق (تصريف أنفي خلفي)

-انسداد الأنف أو احتقانه، ما يسبب صعوبة في التنفس من خلال الأنف

-الشعور بالألم والإيلام عند اللمس وملاحظة تورم وضغط حول منطقة العينين أو الخدين أو الأنف أو الجبهة، وهي الأعراض التي تزداد سوءًا عند الانحناء للأمام

-ضغط الأذن

-الصداع

-ألم في الأسنان

-تغير حاسة الشم

-السعال

-رائحة الفم الكريهة

-الإرهاق

-الحمى

يحدث التهاب الجيوب الأنفية الحاد في أغلب الحالات بسبب نزلات البرد، وهي عدوى فيروسية، ويمكن أن تحدث العدوى بسبب البكتيريا في بعض الأحيان.

قد تكون أكثر عرضة للإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية إذا كانت لديك أي من الحالات التالية:

-حمى القش أو حالة تحسسية أخرى تؤثر على جيوبك الأنفية

-الزكام الذي يؤثر على جيوبك الأنفية

-تشوهات الممر الأنفي مثل انحراف الحاجز الأنفي أو السلائل الأنفية أو الأورام

-حالات طبية معينة مثل التليف الكيسي أو اضطراب في الجهاز المناعي مثل الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز

-التعرض للدخان، إما من التدخين المباشر أو من التعرض للتدخين السلبي

مضاعفات التهاب الجيوب الأنفية الحادة غير شائعة، والمضاعفات الخطيرة نادرة في حال حدوثها، قد تشمل المضاعفات:

-التهاب الجيوب الأنفية المزمن قد يكون التهاب الجيوب الأنفية الحاد نوبةً حادة لمشكلة طويلة الأجل تعرف باسم التهاب الجيوب الأنفية المزمن و يستمر التهاب الجيوب الأنفية المزمن لفترة أطول من 12 أسبوعًا.

-التهاب السحايا هذه العدوى تسبب التهاب الأغشية والسائل المحيط بالمخ والحبل النخاعي.

-عدوى أخرى، بشكل غير شائع، يمكن أن تنتشر العدوى إلى العظام (التهاب العظام والنِّقْي) أو الجلد (التهاب النسيج الخلوي).

-مشاكل الإبصارإذا انتشرت العدوى إلى حدقة العين، فقد يتسبَّب ذلك في نقص الرؤية، أو حتى العمى، والذي يمكن أن يكون دائمًا.

اتبع هذه الخطوات لتقليل احتمالية الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية الحاد:

-تجنب عدوى التهاب الجهاز التنفسي العلوي حاول الابتعاد عن الأشخاص المصابين بنزلات البرد أو بأي عدوى أخرى واغسل يديك باستمرار بالماء والصابون، خاصةً قبل تناول الطعام.

-تجنب دخان السجائر والهواء الملوث. يمكن أن يؤدي دخان التبغ والملوثات الأخرى إلى تهيُّج والتهاب الرئتين والممرات الأنفية.

-استخدم جهازًا مرطبًا للجو إذا كان الهواء في منزلك جافًّا كما لو كان لديك مضخة هواء ساخن، فإن إضافة الرطوبة إلى الهواء قد تساعد في منع التهاب الجيوب الأنفية احرص على نظافة الجهاز وخلوه من العفن عن طريق تنظيفه بعناية وانتظام.