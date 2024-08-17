تعرف على فوائد تناول الذرة المسلوقة يوميًا

كتب – حسام الشقويرى

تعتبر الذرة المسلوقة من الوصفات الصحية واللذيذة التي يجب على الإنسان تناولها يوميًا من أجل صحته العامة، ويمكن إضافتها إلى مجموعة متنوعة من الأطباق، أو تناولها كما هي، وعادة ما تكون الذرة المسلوقة جزءًا من السلطات، حيث يتم تناولها مع الطماطم والبصل والأعشاب والتوابل، مع رشة سخية من الليمون thehealthsite

الفوائد

غنية بمضادات الأكسدة

تحتوي الذرة المسلوقة على مضادات الأكسدة مثل حمض الفيروليك واللوتين والزياكسانثين التي تساعد على حماية الخلايا من التلف، ما يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب والاضطرابات العصبية التنكسية.

مصدر جيد للألياف

تحتوي الذرة المسلوقة على نسبة عالية من الألياف الغذائية، التي تعمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمي، وتمنع الإمساك، وتدعم مستويات السكر في الدم الصحية.

خفض الكولسترول

يمكن للألياف والفيتامينات والمعادن الموجودة في الذرة المسلوقة أن تساعد في خفض مستويات الكوليسترول السيئ (LDL)، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

يدعم بكتيريا الأمعاء الصحية

تحتوي الذرة المسلوقة على ألياف حيوية تغذي البكتيريا المعوية الجيدة وتعزز ميكروبيوم الأمعاء الصحي، وهو أمر ضروري لوظيفة المناعة والرفاهية العامة.

العناصر الغذائية الأساسية

الذرة المسلوقة مصدر جيد لفيتامينات B وC وE، ومعادن مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم والحديد التي تدعم إنتاج الطاقة ووظيفة المناعة والصحة العامة.

إدارة سكر الدم

قد تساعد الألياف ومضادات الأكسدة الموجودة في الذرة المسلوقة على إبطاء امتصاص السكر في الجسم، مما يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

يدعم صحة العظام

تحتوي الذرة المسلوقة على معادن مثل الفوسفور والمغنيسيوم والمنجنيز الضرورية لصحة العظام، مما يقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام والكسور.