اليوم السابع
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السبت، 17 أغسطس 2024 01:44 م
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اعتماد المرحلة الثانية للقبول بالصف الأول الثانوي العام بالوادي الجديد.. رابط

السبت، 17 أغسطس 2024 01:02 م
اعتماد المرحلة الثانية للقبول بالصف الأول الثانوي العام بالوادي الجديد.. رابط التنسيق
الوادي الجديد-ماهر البهنساوى

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اعتمد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، المرحلة الثانية للقبول بالصف الأول الثانوي العام للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022 /2024م.

وأوضح المحافظ، أنه جرى تحديد درجة القبول بكل إدارة تعليمية على النحو التالي:

  • إدارة الخارجة التعليمية 227,5 درجة فأكثر.
  • إدارة الداخلة التعليمية 225 درجة فأكثر.
  • إدارة الفرافرة التعليمية 200 درجة فأكثر.
  • إدارة بلاط التعليمية 204 درجة فأكثرر
  • إدارة باريس التعليمية 220 درجة فأكثر.

هذا ويتم التقديم من خلال الرابط الإلكتروني التالي :

https://tansiksec.emis.gov.eg/#/auth/login


 







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