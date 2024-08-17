اعتماد المرحلة الثانية للقبول بالصف الأول الثانوي العام بالوادي الجديد.. رابط

الوادي الجديد-ماهر البهنساوى

اعتمد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، المرحلة الثانية للقبول بالصف الأول الثانوي العام للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022 /2024م.

وأوضح المحافظ، أنه جرى تحديد درجة القبول بكل إدارة تعليمية على النحو التالي:

إدارة الخارجة التعليمية 227,5 درجة فأكثر.

إدارة الداخلة التعليمية 225 درجة فأكثر.

إدارة الفرافرة التعليمية 200 درجة فأكثر.

إدارة بلاط التعليمية 204 درجة فأكثرر

إدارة باريس التعليمية 220 درجة فأكثر.

هذا ويتم التقديم من خلال الرابط الإلكتروني التالي :

https://tansiksec.emis.gov.eg/#/auth/login



