اليوم السابع
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استمرار صرف دعم تكافل وكرامة للأسر المستفيدة من ماكينات الصراف الآلي

السبت، 17 أغسطس 2024 01:00 م
استمرار صرف دعم تكافل وكرامة للأسر المستفيدة من ماكينات الصراف الآلي وزارة التضامن
كتب مدحت وهبة

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تستمر وزارة التضامن الاجتماعى اليوم السبت فى صرف الدعم النقدى تكافل وكرامة " للأسر المستفيدة عن شهر أغسطس 2024 من خلال ماكينات الصراف الآلي، بما يشمل حاملى بطاقات "ميزة" البنكية، خاصة بعد إضافة 50 ألف أسرة جديدة لبرنامج "تكافل وكرامة" ،وذلك وفقا لقاعدة البيانات الخاصة بالبرنامج.

و يتم تقديم دعم نقدى لإجمالى 5.2 مليون أسرة من الأولى بالرعاية بما يشمل 22 مليون مواطن تقريباً، حيث هناك 4.7 مليون أسرة ممولة من موازنة الدولة بإجمالى تكلفة تبلغ 41 مليار جنيه سنوياً، فضلا عن 500 ألف أسرة ممولة من التحالف الوطنى للعمل الأهلي والتنموي.







وزيرة التضامن

اسر تكافل وكرامة

اضافة اسر تكافل وكرامة

شروط برنامج تكافل وكرامة

زيادة دعم تكافل وكرامة

موعد صرف تكافل وكرامة

تكافل وكرامة

الدعم النقدى تكافل وكرامة

شروط برنامج الدعم النقدى



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