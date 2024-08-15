وزارة التضامن: صرف دعم تكافل وكرامة بعد إضافة 50 ألف اسرة جديدة

كتب مدحت وهبة

تتابع غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعي صرف الدعم النقدي " تكافل وكرامة "للأسر المستفيدة عن شهر أغسطس 2024 حيث إشارات الى انتظام الصرف اليوم الخميس بما يشمل حاملي بطاقات "ميزة" البنكية خاصة بعد إضافة 50 ألف أسرة جديدة لبرنامج "تكافل وكرامة" بداية من شهر أغسطس الجاري، وذلك وفقا لقاعدة البيانات الخاصة بالبرنامج

وكانت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن قد اكدت أن الوزارة لديها خطة طموحة بدعم من القيادة السياسية لإنهاء قوائم الانتظار فى برنامج الدعم النقدى المشروط "تكافل وكرامة "، حيث سبق وأن تم إضافة 73 ألف أسرة جديدة للحصول على برنامج الدعم النقدى « تكافل وكرامة " بداية من شهر يوليو الماضى، وستواصل الوزارة خطتها من أجل إدخال كافة الأسر الباقية فى قوائم الانتظار خلال الفترة المقبلة، ومع دراسة الأسر التى خرجت من نطاق استهداف البرنامج سواء بالحصول على فرصة للتمكين الاقتصادي أو تغير مصادر الدخل.