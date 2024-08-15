اليوم السابع
Ads
الخميس، 15 أغسطس 2024 01:40 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

وزارة التضامن: صرف دعم تكافل وكرامة بعد إضافة 50 ألف اسرة جديدة

الخميس، 15 أغسطس 2024 01:00 م
وزارة التضامن: صرف دعم تكافل وكرامة بعد إضافة 50 ألف اسرة جديدة وزارة التضامن الاجتماعى - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تتابع غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعي صرف الدعم النقدي " تكافل وكرامة "للأسر المستفيدة عن شهر أغسطس 2024 حيث إشارات الى انتظام الصرف اليوم الخميس  بما يشمل حاملي بطاقات "ميزة" البنكية خاصة بعد إضافة 50 ألف أسرة جديدة لبرنامج  "تكافل وكرامة" بداية من شهر أغسطس الجاري، وذلك وفقا لقاعدة البيانات الخاصة بالبرنامج

وكانت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن قد اكدت أن الوزارة لديها خطة طموحة بدعم من القيادة السياسية لإنهاء قوائم الانتظار فى برنامج الدعم النقدى المشروط "تكافل وكرامة "، حيث سبق وأن تم إضافة 73 ألف أسرة جديدة للحصول على برنامج الدعم النقدى « تكافل وكرامة " بداية من شهر يوليو الماضى، وستواصل الوزارة خطتها من أجل إدخال كافة الأسر الباقية فى قوائم الانتظار خلال الفترة المقبلة، ومع دراسة الأسر التى خرجت من نطاق استهداف البرنامج سواء بالحصول على فرصة للتمكين الاقتصادي أو تغير مصادر الدخل.

 







وزيرة التضامن

اسر تكافل وكرامة

إضافة أسر لتكافل وكرامة

شروط برنامج تكافل وكرامة

موعد صرف تكافل وكرامة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة