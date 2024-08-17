استرداد 1194 فدان أراضى أملاك دولة بوادى النطرون فى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، حرص المحافظة على مواجهة كافة أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة بجدية، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لردع المخالفين وإستعادة حق الدولة بشكل كامل.

وشددت محافظ البحيرة، على أهمية استمرار حملات إزالة التعديات وإستعادة الأراضى، مؤكدةً عدم التهاون في التصدي لأي تعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، حفاظًا على مقدرات الوطن وحقوق الأجيال القادمة.

وفى هذا السياق شنت الأجهزة التنفيذية بالبحيرة، حملة مكبرة لاسترداد أراضى أملاك الدولة بمركز ومدينة وادي النطرون بإشراف كامل غطاس، السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومشاركة السيد حمزة رئيس الوحدة المحلية لوادى النطرون، وأسفرت تلك الحملة عن استرداد 5 قطع أراضي أملاك دولة بمساحة 1194 فدان.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.