اليوم السابع
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الجمعة، 16 أغسطس 2024 07:20 م
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إزالة 31 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمساحة 2811 مترا بالبحيرة

الجمعة، 16 أغسطس 2024 05:48 م
إزالة 31 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمساحة 2811 مترا بالبحيرة الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة
البحيرة- ناصر جودة

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وجهت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، القيادات التنفيذية، بتكثيف حملات إزالة كافة التعديات على الاراضي الزراعية وأملاك الدولة، ومنع أى تعدى جديد نهائيا، مشددة على سرعة تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة بكل حسم والتصدي لأي شكل من التعديات.

وأكدت محافظ البحيرة على التنسيق بين كافة الجهات المعنية و قيام رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بمنع التعدي على الاراضى مرة أخرى، وذلك للحفاظ على حق الدولة، وحماية الرقعة الزراعية.

وأسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية ضمن المرحلة الأولى من الموجة 23 لإزالة التعديات بنطاق المراكز المختلفة عن إزالة 31 حالة تعدي مخالف للقانون على مساحة 2811 متر، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.







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