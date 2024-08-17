أسباب السكتات الدماغية الصامتة.. نصائح للوقاية

كتبت فاطمة ياسر

السكتات الدماغية الصامتة لا تظهر عليها أعراض، ويمكن أن تمر فترة طويلة دون أن يتم اكتشافها ، ولا تظهر عليها أعراض مثل الضعف المفاجئ أو صعوبات الكلام أو تدلي الوجه.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع hindustantimes. أنه على الرغم من دقتها، يمكن أن تسبب هذه السكتات الدماغية أضرارًا كبيرة في أنسجة المخ وقد تؤدي إلى تدهور الإدراك أو زيادة خطر الإصابة بالسكتات الدماغية في المستقبل، و يمكن أن تحدث السكتات الدماغية الصامتة في جزء من الدماغ دون التسبب في أي أعراض خارجية، ومع ذلك، فإن الإصابة بعدة سكتات دماغية صامتة يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بسكتة دماغية كبيرة وإلحاق ضرر خطير بدماغك.

لماذا تحدث السكتات الدماغية الصامتة؟



تحدث السكتات الدماغية الصامتة عندما يتوقف تدفق الدم إلى جزء من الدماغ مؤقتًا، مما يؤدي إلى موت الأنسجة، ويمكن أن يحدث هذا بسبب جلطات دموية صغيرة، أو تضيق الأوعية الدموية، أو تصلب الشرايين، فإن قدرة الدماغ على تعويض هذه الإصابات الصغيرة يمكن أن تجعلها تمر دون أن يلاحظها أحد، ولكن الضرر التراكمي يمكن أن يكون شديدًا.

من هم المعرضون للإصابة بالسكتات الدماغية الصامتة؟



-كبار السن

يعتبر التقدم في السن عامل خطر رئيسي ويمكن أن يزيد من فرص الإصابة بالسكتات الدماغية الصامتة.

-الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم

ارتفاع ضغط الدم هو السبب الرئيسي للسكتات الدماغية الصامتة.

-مرضى السكري

يمكن أن يؤدي ضعف التحكم في نسبة السكر في الدم إلى تلف الأوعية الدموية، مما يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

-الأفراد الذين لديهم تاريخ من أمراض القلب والأوعية الدموية



الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب أو السكتات الدماغية السابقة هم أكثر عرضة للخطر.

-الأشخاص الذين لديهم نمط حياة غير مستقر

يؤدي قلة النشاط البدني إلى زيادة احتمالية الإصابة بالسكتة الدماغية.

ما هي أعراض السكتات الدماغية الصامتة؟



رغم أن السكتات الدماغية الصامتة لا تظهر عليها أي أعراض عادةً، إلا أنها غالبًا ما تظهر بفقدان خفيف للذاكرة، وتدهور إدراكي، وتقلبات مزاجية، وصعوبات في التوازن والتنسيق.

هل السكتات الدماغية الصامتة قاتلة؟

"في حين أن السكتات الدماغية الصامتة قد لا تكون قاتلة على الفور، إلا أنها تشكل علامة تحذيرية. فهي تزيد من خطر الإصابة بسكتات دماغية أكبر وأكثر إعاقة وتساهم في فقدان وظائف المخ تدريجيًا.

نصائح للوقاية من الإصابة بالسكتات الدماغية الصامتة



-إدارة ضغط الدم

حافظ على ضغط الدم ضمن النطاق الصحي لتجنب المشاكل الصحية.

-السيطرة على مرض السكري

الحفاظ على مستويات السكر في الدم من خلال اتباع نظام غذائي وممارسة الرياضة وتناول الأدوية.

-اتبع نظامًا غذائيًا صحيًا للقلب

ركز على الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون.

-ممارسة التمارين الرياضية بانتظام

حاول ممارسة ما لا يقل عن 150 دقيقة من التمارين الرياضية متوسطة الشدة كل أسبوع.