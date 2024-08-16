6 عوامل تسبب زيادة الهالات وتغيرات جلدية

كتبت مروة محمود الياس

لون جلدك وصحته، تتحكم فيه بشكل كبير العوامل المؤثرة التى تتعرض لها يوميا، فاسمرار البشرة والجلد، فضلا عن تغير في بنيته وهيئته وتغير البشرة بشكل عام، فبدلا من أن يصبح الجسم والجلد ناعما وملمسه جيدا ورطبا يصبح الجسم خشنا متقشرا به مجموعة من المشكلات مثل عدم توحيد لون البشرة، تقشرات شديدة، التهابات حادة، تغير وعدم توحيد في اللون، بقع وهالات وإسمرار في مناطق معينة في الجسم، كل هذه الآثار لا تحدثها الشمس فقط وآشعتها كما يعتقد البعض خطئا.

وهناك الكثير من العوامل المحيطه بك التي تعزز من زيادة مشكلات الجلد والبشرة يجب أن تتعرف عليها، بهذه الكلمات بدأت الدكتورة رضوى عراقي أخصائي أمراض الجلدية جامعة شبين حديثها مؤكدة على أن الجلد حساس ويتأثر بالكثير من المؤثرات البيئية التي يتعرض لها الشخص يوميا دون أن يعي تأثيرها.

وأضافت أن هناك الكثير من العوامل المؤثرة على لون الجلد وقوته بل ومرونته وترطيبه أيضا وقد تسبب الهالات السوداء ومشكلات جلدية، مثل التقشر الجلد والتهابه وتغير لونه وعدم توحيده، ومنها:



ـ أشعة الشمس شديدة التأثير خاصة خلال فصل الصيف إذا كان التعرض لها في أوقات حادة ومباشرة أو لدرجة كبيرة.

ـ الإضاءة النايلون المتواجدة في كل البيوت تؤثر بشكل مباشر على حالة الجلد والبشرة وقد تسبب إسمرار واضح.

ـ الأبخرة المتصاعدة والحرارة العالية التي تتصاعد من الأطعمة الساخنة يمكن أن تؤثر أيضا على حالة الجلد.



ـ التعرض للإضاءة المتوجهة دائما من الشاشات مثل الموبايل واللاب توب والكمبيوتر بشكل دائم يؤثر بشكل كبير على لون البشرة وسلامتها وأيضا يسبب هالات عنيفة وشديدة حول العينين.

ـ ارتداء الملابس السوداء أو الداكنة على الدوام يحبس الضوء بداخلها ويؤثر على سلامة الجلد وايضا على لونه ومظهره على توحيد لون البشرة.



ـ الإضاءة العالية أو الأضاءة المبالغ فيها الذي يتعرض لها الشخص باستمرار تؤثر على صحة جلده وتؤثر على توحيد لون بشرته وجلده أيضا.



ونصحت أخصائية الأمراض الجلدية بضرورة الاهتمام بالوقاية الدائمة من أي ضوء أو حرارة يمكن أن تؤثر بشكل عام على صحة الجلد واستشاره مختص عند الشعور بمشكلة.